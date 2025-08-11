VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Lê Đức Anh (SN 1998, ở Hà Nội), Phạm Ngọc Anh (SN 1987), Nguyễn Quốc Khánh (SN 2002), Nguyễn Viết Long (SN 1984), Dương Linh Chi (SN 1999), Hoàng Quốc Trung (SN 1991), Nguyễn Xuân Tùng (SN 1976, đều ở Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm.

Theo cáo buộc, Đức Anh vốn là đối tượng nghiện ma túy. Tháng 6/2023, Đức Anh thuê trọ ở đường Lĩnh Nam, Hà Nội để ở. Do có ý định mua bán trái phép vũ khí quân dụng và thường xuyên sử dụng ma túy nên bị can lắp đặt camera quan sát ở cổng chính vào dãy nhà trọ.

Tháng 7/2023, thông qua nhóm Facebook “mua bán trao đổi vũ khí tự vệ”, Đức Anh đặt mua khẩu súng quân dụng AK47, kèm theo 30 viên đạn và 1 băng tiếp đạn phụ, 1 súng quân dụng K54, kèm 50 viên đạn, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, kèm 100 viên đạn.

Số vũ khí trên được giao cho bị can tại gần bến xe Nước Ngầm, Hà Nội và Đức Anh đem về cất giấu tại phòng trọ. Ngoài ra, anh ta còn mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 21 viên đạn của một người không quen biết.

Do nghiện ma túy tổng hợp (Ketamin, Methamphetamine), khoảng giữa tháng 8/2023, Đức Anh liên hệ mua 140 triệu đồng tiền ma túy tổng hợp của Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1989; trú tại phố Tam Trinh, Hà Nội) để dùng dần. Hương đã giao cho Đức Anh 400g ma túy tổng hợp Ketamin, 8 túi hồng phiến và 20g ma túy tổng hợp (ma túy “đá”). Đức Anh đem về cất vào két sắt trong phòng trọ.

Cuối tháng 8, Đức Anh quan sát qua camera thấy công an đi đến gần khu vực dãy phòng trọ, do sợ bị phát hiện về việc tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng nên bị can đã lấy số ma túy tổng hợp, cân điện tử cho vào túi nilon rồi vứt sang mái nhà đối diện. Bị can mang súng K54 bên trong có 8 viên đạn đến gửi bạn là Mai Đức Thịnh (SN 1998) nhờ cất giấu hộ.

Thử súng trong phòng trọ

Trưa ngày 10/9/2023, Đức Anh điều khiển ô tô hiệu Mercedes chở vợ cũ là bị can Dương Linh Chi cùng 2 con đi ăn. Đến khoảng 12h cùng ngày, Đức Anh gọi điện cho bạn xã hội là bị can Phạm Ngọc Anh hỏi xin ít ma túy “đá” về sử dụng. Khi đó Ngọc Anh không có ở nhà nên đã bảo Nguyễn Quốc Khánh (là người làm thuê cho Ngọc Anh) mang ma túy “đá” đến đoạn đường đầu ngõ Quỳnh, phố Vĩnh Hưng để giao cho Đức Anh.

Sau khi đã thống nhất nơi nhận ma túy, Đức Anh điều khiển ô tô chở Chi và con về đến đầu ngõ Quỳnh, vẫn ngồi trong xe, hạ kính lái bên phụ để Khánh thả ma túy vào trong xe.

Cáo buộc cho rằng, Chi có mặt trong xe nhưng không biết việc Khánh thả ma túy vào trong ô tô. Sau đó, Đức Anh điều khiển xe về đến trước cửa số nhà 24, ngõ 259, phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (cũ) thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, phát hiện bắt quả tang hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ tang vật.

Kết quả điều tra cho thấy, sau khi ly hôn và thuê trọ ở riêng, khoảng đầu tháng 8/2023, Chi đến dọn dẹp, nấu cơm cho chồng cũ. Khi chị ta đang dọn dẹp nhà thì thấy Đức Anh lấy 1 túi vải từ trong tủ quần áo, mở túi lấy ra khẩu súng quân dụng tiểu liên AK47 có hộp tiếp đạn và dùng giẻ lau súng.

Đức Anh cho Chi biết vừa mượn được khẩu súng của một người anh và hỏi vợ cũ: “Em thấy khẩu súng đẹp không?”. Chi đáp: “Đừng hỏi linh tinh, em không quan tâm”. Thấy Chi không để ý nên Đức Anh cất súng vào tủ. Đến ngày 21/8/2023, Chi đưa 2 con đến phòng trọ của Đức Anh chơi. Tại đây, Đức Anh đưa cho chi chiếc túi đựng vợt cầu lông, bên trong có khẩu súng AK47 nhờ đem về nhà cất giữ.

2 ngày sau, Đức Anh và Chi xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nên Đức Anh bảo Chi trả lại khẩu súng cho anh ta. Đến 10h30 ngày 23/8/2023, Chi mang túi đựng khẩu AK47 đến phòng trọ trả cho chồng cũ.

Trong vụ án này, Nguyễn Xuân Tùng và Hoàng Quốc Trung bị xác định đã không tố giác tội phạm khi cả hai người này từng chứng kiến Đức Anh mang theo súng. Thậm chí, Đức Anh còn nhờ Tùng kiểm tra và hướng dẫn cách tháo lắp súng khi cả hai đang tụ tập để “chơi” ma túy.

Tối ngày 16/8/2023, Đức Anh gọi Trung đến phòng trọ của mình. Đức Anh bảo bạn bật nhạc to còn mình lấy khẩu súng AK ra bắn thử vào tường phòng trọ để thử súng.