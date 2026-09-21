Hai đợt cuối tuần vừa qua, “Trạm trợ lực” của Home Credit đồng loạt đổ bộ siêu thị Lotte Mart Nam Sài Gòn, GO! An Lạc, Co.opmart Huỳnh Tấn Phát tại TP.HCM, cũng như chuỗi trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên và Aeon Mall Hà Đông tại Thủ đô Hà Nội. Với những hoạt động tương tác, nhận quà và thư giãn, sự kiện thu hút nhiều người tiêu dùng ghé trải nghiệm, nghỉ ngơi trong lúc mua sắm.

Tôn vinh những con người đang phấn đấu không ngừng

Đây là sự kiện nhằm hiện thực hóa thông điệp “Trợ lực cho đôi tay nỗ lực” từ Home Credit, hướng đến tôn vinh những con người đang phấn đấu không ngừng tiến về phía trước. Tại các địa điểm tổ chức, các hoạt động nhận nước miễn phí, tham dự minigame nhận quà và trải nghiệm liệu pháp thư giãn cho đôi bàn tay góp phần giúp người tham gia hình dung rõ hơn về thông điệp thương hiệu.

Không khí sôi động tại “Trạm trợ lực” của Home Credit với đông đảo khách hàng tham gia trải nghiệm.

“Ban đầu, tôi nghĩ chỉ ghé nhận nước, nhưng thấy trạm khá thu hút nên đi thử một vòng. Trải nghiệm nói chung là vui. Tôi nhận nước, chơi minigame, rồi cũng ghé qua nghỉ tay luôn. Chương trình tổ chức rất quy mô, bài bản", anh Sang (44 tuổi, TP.HCM) hồ hởi tham gia khi tình cờ bắt gặp "Trạm trợ lực Home Credit" trong lúc mua sắm.

Những khu vực trải nghiệm của “Trạm trợ lực Home Credit” làm nên không gian nghỉ ngơi, tiếp sức giữa thời tiết oi nóng.

Người tham gia hào hứng hoà mình vào các hoạt động tại “Trạm trợ lực”.

Trải nghiệm “Trạm trợ lực Home Credit” bắt đầu tại khu vực check-in với chiếc gương xinh xắn mang tên “Tấm gương nỗ lực”, nơi người tham gia có thể chụp ảnh, chia sẻ khoảnh khắc và nhận đồ uống miễn phí để nạp lại năng lượng trước khi tiếp tục chuỗi hoạt động. Thông điệp trên tấm gương thay lời ghi nhận những con người đang nỗ lực mỗi ngày chăm lo gia đình, cống hiến cho công việc và vun vén cuộc sống đủ đầy.

Sau khi check-in, người tham gia thử sức với trò chơi ném vòng với cơ hội nhận quà bao gồm áo mưa, túi mua sắm hoặc voucher Got It trị giá 50.000 đồng. Bên cạnh đó, khu vực ghế sofa và hoạt động chăm sóc tay miễn phí cũng đem lại khoảng nghỉ nạp lại năng lượng cho người tham dự giữa nhịp mua sắm bận rộn. Qua đó, các hoạt động truyền tải rõ ràng tinh thần “Trợ lực cho đôi tay nỗ lực” của Home Credit với những phần quà và trải nghiệm thú vị.

“Trạm trợ lực Home Credit” tiếp sức cho nỗ lực thường ngày

Vài phút nghỉ ngơi tại “Trạm trợ lực Home Credit” mang đến một trải nghiệm thiết thực cho những khách hàng bận bịu với guồng quay công việc.

Chị Duyên (25 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Mình biết đến trạm này từ trước, hôm nay là ngày đầu tiên có trạm nên muốn ghé trải nghiệm luôn. Mình check-in với gương xong rồi chơi minigame, may mắn còn trúng được một chiếc áo mưa nữa. Nói chung mình thấy sự kiện rất vui, check-in nhanh gọn, có nước uống miễn phí, trò chơi cũng đơn giản, không rườm rà, ai ghé cũng có thể tham gia nhận quà nhanh chóng.”

Ông Jakub Kudrna, Tổng Giám Đốc Home Credit Việt Nam, chia sẻ thêm: “Chiến dịch lần này tôn vinh những đôi tay cần mẫn của người Việt. Thông qua chuỗi hoạt động này, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành và tiếp sức bằng những khoảnh khắc chăm sóc, sẻ chia và ghi nhận xứng đáng dành cho những đôi tay vẫn đang nỗ lực mỗi ngày.”

Người tham gia trải nghiệm chăm sóc đôi tay tại “Trạm trợ lực Home Credit”.

Tại sự kiện, người có nhu cầu cũng có thể tìm hiểu thông tin về các giải pháp tài chính, ưu đãi và điều kiện áp dụng của Home Credit. Với nhu cầu tài chính phát sinh về tiền mặt, khách hàng có thể tiếp cận phương án vay tiền mặt với lãi suất chỉ từ 0,75%/tháng và nhận tiền trong 10 phút, qua đó có được sự linh hoạt kịp thời theo khả năng chi tiêu của bản thân.

Bên cạnh đó, ưu đãi Tài khoản trả sau Home PayLater cũng thu hút sự quan tâm của người tham gia, với lựa chọn trả sau đến 12 tháng không áp dụng phí quản lý và không phí chuyển đổi. Người dùng cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng Home Credit để chuyển đổi trả góp cũng như có thêm khuyến mãi với lần đầu thanh toán khoản vay qua ứng dụng Home Credit.

Home Credit là công ty tài chính tiêu dùng nằm trong top tại thị trường Việt Nam, phục vụ hơn 18 triệu khách hàng trên toàn quốc trong suốt 18 năm qua. Với đội ngũ nhân viên tận tâm gồm 6.700 người, công ty cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy tài chính số và trao quyền cho người dân thông qua các sản phẩm tài chính sáng tạo, công nghệ tiên tiến, lấy khách hàng làm trọng tâm và cho vay có trách nhiệm. Thông qua chiến dịch "Trợ lực cho đôi tay nỗ lực", Home Credit tiếp tục lan tỏa thông điệp đồng hành cùng những nỗ lực bền bỉ trong cuộc sống hằng ngày. Đây cũng là cách doanh nghiệp hiện thực hóa định hướng “Tài Chính Số Tận Tâm”, cam kết thấu hiểu khách hàng, mang đến các giải pháp tài chính cá nhân hóa, dễ tiếp cận và có trách nhiệm, góp phần giúp người dùng chủ động hiện thực hóa những kế hoạch quan trọng của mình. Website Home Credit Việt Nam: https://www.homecredit.vn/

(Nguồn: Home Credit Việt Nam)