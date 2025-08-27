XEM CLIP:

Ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã Kim Tân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, từ rạng sáng 27/8, trên địa bàn xã có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về làm mực nước sông Bưởi liên tục dâng cao.

Đến 8h sáng cùng ngày, mực nước đo tại trạm thủy văn Kim Tân là 12,8m, vượt báo động 3 tới 13,11m. Nước lũ lên nhanh, đến 4h sáng nay, sông Bưởi đã tràn qua toàn tuyến đê bao dài hơn 3km (thuộc xã Thạch Định cũ). Nhiều điểm nước tràn sâu, nhiều tuyến đường giao thông bị lũ chia cắt.

Một góc xã Kim Tân chìm trong biển nước. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Hào, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã có hơn 1.500 hộ bị ngập, hơn 5.000 dân phải sơ tán. Trong đó, riêng xã Thạch Định cũ (nằm trong khu vực đê bao) có gần 700 hộ với hơn 2.800 nhân khẩu bị ảnh hưởng phải sơ tán. Hiện tại, nước tràn đê đã khiến toàn bộ các hộ dân ngập nặng, chỗ cạn khoảng 50cm, chỗ sâu lên đến 2m.

Để bảo đảm an toàn, xã Kim Tân đã lập ban chỉ huy tiền phương, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, đồng thời chia các tổ công tác bám sát từng thôn và các tuyến đường bị chia cắt. Lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng lực lượng xung kích được huy động để tuần tra, canh gác đê, hỗ trợ nhân dân di dời người già, trẻ em, phụ nữ và vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu đến nơi an toàn.

Công tác hộ đê, phòng chống lũ lụt đang được triển khai quyết liệt theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Trước tình hình nguy cấp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ về vùng ngập. Hàng nghìn suất lương thực, mì tôm, nước uống đã được đưa tới hỗ trợ người dân đang bị cô lập.

Một số hình ảnh hàng trăm hộ dân bị ngập lụt.

Nước sông Bưởi tràn đê ngập ngang nửa nhà dân. Ảnh: Lê Dương

Nhiều hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Lê Dương

Những hộ gia đình nhà 2 tầng sẽ sơ tán tại chỗ, trên tầng 2. Ảnh: Lê Dương

Nước sông Bưởi đã ở mức trên báo động 3. Ảnh: Lê Dương

Nhiều điểm nước tràn sâu, nhiều tuyến đường giao thông bị lũ chia cắt. Ảnh: Lê Dương

Đồ đạc bị ướt do nước lũ, người dân phải phơi trên mái nhà. Ảnh: Lê Dương

Người dân bị cô lập không thể về nhà. Ảnh: Lê Dương