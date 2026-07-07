Điểm nhấn của giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026 là sự góp mặt của cơ thủ số một Việt Nam Trần Quyết Chiến. Tay cơ đang xếp hạng 17 thế giới dự kiến tranh tài với tư cách hạt giống, hứa hẹn trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Ngoài Trần Quyết Chiến, hai cơ thủ hàng đầu khác của Việt Nam là Bao Phương Vinh (hạng 9 thế giới) và Trần Thanh Lực (hạng 12 thế giới) cũng góp mặt, tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chờ đợi giữa những đại diện ưu tú của billiards Việt Nam.

BTC công bố giải đấu

Theo thể thức thi đấu, 250 cơ thủ tranh tài ở vòng sơ loại chọn ra 32 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Các suất này kết hợp với 32 cơ thủ hạt giống và khách mời, tạo thành vòng chung kết gồm 64 tay cơ.

Nhà vô địch giải billiards carom 3 băng quốc tế HTV 2026 - Cúp Becamex IJC nhận 80 triệu đồng, á quân nhận 50 triệu đồng, hai cơ thủ đồng hạng ba nhận 20 triệu đồng/người.