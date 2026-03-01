Trận chung kết diễn ra cùng lúc ở hai bàn. Nếu như Trần Quyết Chiến đối đầu với tay cơ kỳ cựu và được xem là "khắc tinh" Martin Horn thì Nguyễn Trần Thanh Tự thi đấu với Amir Ibraimov.

Ở bàn 1, Martin Horn là người được đánh trước và có điểm số đầu tiên. Tuy nhiên sau đó tay cơ này gần như chỉ biết ngồi nhìn Quyết Chiến liên tục ghi điểm. Sau khi dẫn trước với khoảng cách 16-3, tay cơ 3 băng số 1 Việt Nam để đối thủ rút ngắn còn 5-16, rồi lên một chuỗi 12 điểm để dẫn ngược 17-16.

Từ thời điểm này hai tay cơ thi đấu giằng co hấp dẫn. Bước ngoặt của trận đấu là tình huống sau khi bị dẫn 30-29, Quyết Chiến có những cú đánh đầy bản lĩnh, ghi liền 11 điểm để giành chiến thắng chung cuộc 40-30.

Chiến thắng xứng đáng cho 2 cơ thủ Việt Nam.

Ở bàn bên cạnh, Thanh Tự thi đấu áp đảo đối thủ trong thời điểm đầu. Khi tỉ số là 39-28, chỉ còn 1 điểm là kết thúc, nhưng cơ thủ Việt Nam không thể thực hiện thành công, để đối thủ lên 5 điểm. Tuy nhiên, khi cơ hội đến từ cú đánh hỏng của cơ thủ người Đức, nhà vô địch quốc gia 2025 đi một đường cơ chính xác, khép lại trận đấu với tỉ số 40-33.

Như vậy, sau khi lên ngôi vô địch thế giới năm 2024, một lần nữa tuyển Billiards 3 băng Việt Nam lại nâng cao Cúp vô địch ở nội dung đồng đội. Cả hai lần đăng quang này, Trần Quyết Chiến đều góp mặt. So với giải trước đó, lần này anh thể hiện một phong độ cực ấn tượng.

Trước khi vào chung kết, Trần Quyết Chiến giữ mạch toàn thắng từ vòng bảng cho đến tứ kết. Tại bán kết, tay cơ sinh năm 1983 đánh bại huyền thoại làng carom 3 băng Torbjorn Blomdahl (Thuỵ Điển), người đang giữ kỷ lục 46 lần vô địch World Cup.

Trong khi đó, Nguyễn Trần Thanh Tự có thành tích 1 hòa, 2 thua ở vòng bảng. Sau đó phải đến tứ kết, anh mới tìm được thắng lợi đầu tiên. Ở bán kết, anh gặp nhiều khó khăn trước Pennor. Tay cơ Thuỵ Điển chạm điểm 40 trước, còn Thanh Tự không thể san bằng cách biệt (38 điểm). Điều này buộc 2 đội phải thi đấu song tô. Cả 4 tay cơ cùng thi đấu trên một bàn và đánh luân phiên đến 15 điểm. Với chiến thắng 15-7, hai cơ thủ Việt Nam vào chung kết.

Giải billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2026 diễn ra từ ngày 26/2 đến 1/3 tại Viersen (Đức). Tổng cộng có 16 đội tuyển tranh tài. Trần Quyết Chiến góp mặt tại giải nhờ thành tích điểm cao nhất trong hệ thống quốc gia, trong khi Thanh Tự đang là ĐKVĐ quốc gia.