Trần Tú, 17 tuổi, học sinh lớp 12 vừa hoàn thành vai diễn đầu tay trong phim Thế hệ kỳ tích đang chiếu ở các rạp. Được chú ý nhờ những bức ảnh bố đăng trên Facebook, sau lần casting duy nhất, cậu được chọn vào vai chính của phim.

Trần Tú là con trai NSND Trần Lực, cháu của NSND Trần Bảng. Cậu bước vào điện ảnh với niềm đam mê nghệ thuật được nuôi dưỡng qua 4 thế hệ.

Nhân vật Tiến hoàn toàn trái ngược tính cách của Trần Tú. Ngoài đời cậu hay nói, vui vẻ nhưng nhân vật Tiến trong Thế hệ kỳ tích lại sống khép kín. Cậu thích vai diễn này vì được trở thành một con người khác, trải nghiệm những cảm xúc chưa từng có. Quá trình chuẩn bị kéo dài vài tháng, Trần Tú phải học game, code và diễn xuất do bố hướng dẫn.

Trần Tú (giữa) và NSND Trần Lực (phải).

Áp lực và tự hào khi đóng phim cùng bố - NSND Trần Lực

Cảnh quay khó nhất với Trần Tú là ở bệnh viện khi phải chạy cầu thang nhiều lần đến kiệt sức. Bộ phim giúp nam diễn viên nhớ lại những ký ức về bà nội đã mất.

Anh kể thường được bà dắt đi mua văn phòng phẩm mỗi cuối tuần khi cậu 4-5 tuổi. Trên đường đi, cậu tò mò hỏi đủ thứ... khiến bà nhiều lúc phải bảo cháu yên lặng.

Trần Tú và NSND Thanh Hoa trong phim và ngoài đời.

Còn ông nội được Trần Tú gọi là nhà tiên tri vì đã dự đoán cậu sẽ làm nghệ thuật. Ông là người hiền lành, kỷ luật nhưng vô cùng yêu thương con cháu. "Mất ông như mất đi một kho tàng trí thức", Trần Tú chia sẻ với VietNamNet.

Ông bà nội - đạo diễn chèo Trần Bảng và nghệ sĩ chèo Trần Thị Xuân - đã truyền cho cả gia đình niềm say mê nghệ thuật. Với vai diễn này, Trần Tú muốn thể hiện tình yêu dành cho ông bà.

Với Trần Tú, là con NSND Trần Lực vừa là lợi thế vừa là áp lực. Lợi thế là tiếp xúc nghệ thuật sớm, áp lực là kỳ vọng phải trở thành phiên bản hoàn hảo. Nhưng Trần Tú hiểu rằng ở tuổi 17, điều này chưa thể đạt được. Khi diễn xuất trước mặt bố, áp lực càng tăng vì bố vừa là thầy, vừa là bạn diễn của cậu. Tuy nhiên, NSND Trần Lực biết cách động viên, giúp con trai giải tỏa lo lắng.

Được xuất hiện cùng bố trên màn ảnh rộng là niềm vui lớn nhất của Trần Tú. Cậu từng xem nhiều phim của NSND Trần Lực và luôn ngưỡng mộ các diễn viên trên màn ảnh.

Tự học trên YouTube mỗi đêm, chưa định hướng nghề nghiệp

Quay phim vào tháng 9, đúng lúc bước vào năm học lớp 12, Trần Tú phải sắp xếp thời gian khéo léo. Quá trình quay kéo dài 1 tháng, dù rất mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc, cậu vẫn tự giác mở ba lô, lấy sách vở và lên YouTube tìm bài giảng của thầy cô để học. Nhờ sự kỷ luật đó, khi trở lại trường, Trần Tú không bị bỏ lại quá xa.

Thầy cô và bạn bè ủng hộ, tạo điều kiện để cậu hoàn thành cả việc học lẫn đóng phim. Khi phim ra mắt, mọi người cùng đi xem phim khiến Trần Tú rất vui.

Về định hướng nghề nghiệp, Trần Tú thừa nhận vẫn chưa quyết định giữa diễn xuất và các ngành khác vì có quá nhiều lựa chọn.

Trần Tú tin rằng học không bao giờ đủ và không bao giờ không cần thiết. Cậu học nhạc, code, diễn xuất không phải để có nghề mà để phục vụ bản thân.

Trần Tú và diễn viên Hà Hương.

Khi được hỏi về nhận xét gương mặt ít cảm xúc, đặc biệt trong những cảnh cần rơi nước mắt, Trần Tú thẳng thắn thừa nhận khán giả có ý đúng. Cậu còn mới, trẻ và thiếu kinh nghiệm. Ngoài ra, nhân vật Tiến vốn là người lầm lì với tuổi thơ bất hạnh, điều đó ảnh hưởng đến cách Tiến ứng xử với thế giới xung quanh. Trần Tú coi đây là bài học để tiếp tục hoàn thiện kỹ năng.

Đóng cùng bạn diễn nữ Hồng Khanh lớn hơn 4 tuổi, ban đầu Trần Tú rất ngại nên đoàn phim tạo cơ hội cho 2 người đi xem phim, đi chơi để hiểu nhau. Nhờ những buổi gặp gỡ, cả 2 không còn ngại khi diễn chung.

Nổi tiếng từ nhỏ với chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? đã mang lại cho Trần Tú nhiều tác động tích cực. Cậu trở nên tự tin, có thể nói chuyện với mọi người, giao lưu với bạn bè và hòa nhập nhanh vào môi trường mới. Khả năng giao tiếp và thích nghi giúp cậu phát triển những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống và nghề nghiệp.

Trần Tú thừa nhận ngoài diễn xuất, cậu cũng có thiên hướng về âm nhạc. Tuy nhiên, khi NSND Trần Lực ủng hộ con trai thử sức với phim ảnh, cậu muốn trải nghiệm nhiều để biết cái gì hợp với nhất.

