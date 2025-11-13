Tác phẩm Ngày mai trời lại sáng - kịch bản nổi tiếng của cố tác giả Đinh Xuân Hòa, ra đời từ năm 1957 và từng gây tiếng vang lớn trên sân khấu miền Nam trước năm 1975, được NSND Trần Lực và sân khấu LucTeam tái dựng, ra mắt vào 21/11/2025 trong Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025.

Đạo diễn Trần Lực cho biết việc dựng lại vở kịch xuất phát từ niềm tin vào giá trị vĩnh cửu của kịch bản. Ngày mai trời lại sáng kể về cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn giữa đôi vợ chồng trẻ Lộc và Vân, yêu nhau say đắm nhưng đối lập trong quan niệm sống. Những xung đột về tình yêu, hôn nhân, vật chất và đạo đức khiến bi kịch gia đình trở nên dữ dội, phản chiếu rõ xã hội kim tiền.

Theo NSND Trần Lực, đây là kịch bản hiện đại, chạm tới những vấn đề phổ quát của con người.

Cảnh trong vở diễn. Ảnh: NVCC

Khác với các vở trước, lần này vở kịch được dàn dựng tiết chế, kết hợp giữa diễn xuất tả thực và không gian ước lệ. Trên sân khấu chỉ có một chiếc bục gỗ đơn sơ, vừa là ngôi nhà, vừa là dòng thời gian, vừa là thế giới nội tâm của nhân vật Lộc. Khi bi kịch lên đến cao trào, Lộc lật tung những tấm ván bục, tạo nên cảnh tượng đổ nát tượng trưng cho sự sụp đổ tinh thần.

Sự tối giản và biểu hiện hòa quyện với diễn xuất tâm lý đã giúp vở diễn chuyển tải bi kịch sâu sắc bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại, khiến câu chuyện của Sài Gòn thập niên 1960 trở nên gần gũi và đầy sức nặng hôm nay.

Học trò của NSND Trần Lực là Cao Xuân Hải Long (vai Lộc) và Nguyễn Khánh Linh (vai Vân) đảm nhận hai vai chính. Từ những vai hình thể trong Quẫn hay Bạch đàn liễu, họ nay thử sức với kịch tâm lý, đòi hỏi chiều sâu và nội lực biểu cảm.

Nếu những vở trước mang tính ước lệ toàn diện thì Ngày mai trời lại sáng đi sâu vào tâm lý con người. Với sự hòa quyện giữa hiện thực và biểu hiện, NSND Trần Lực đã hồi sinh kịch bản kinh điển bằng cách kể mới mẻ, vừa tôn vinh di sản, vừa mở rộng biên giới sân khấu thử nghiệm Việt Nam.

Thông điệp mà vở kịch gửi gắm: "Dù bi kịch có sâu đến đâu, ngày mai vẫn sẽ sáng" - trở thành niềm tin nhân văn, giàu ý nghĩa với khán giả hôm nay.