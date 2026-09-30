Từ nền tảng laser tại Ý đến thị trường Việt Nam

Quanta System là công ty công nghệ laser đến từ Ý, phát triển các hệ thống laser trong phẫu thuật, thẩm mỹ và bảo tồn nghệ thuật. Theo thông tin từ doanh nghiệp, hơn 30.000 hệ thống Quanta System đã được lắp đặt tại 150 quốc gia.

Trong lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ, Quanta System phát triển nhiều nền tảng phục vụ các nhu cầu như sắc tố, xóa xăm, mạch máu, trẻ hóa, tái tạo bề mặt da hay điều trị mụn. Cách tiếp cận này cho thấy công nghệ của hãng không đi theo một hướng ứng dụng đơn lẻ, mà được mở rộng theo nhiều nhu cầu điều trị khác nhau.

Tranfa đưa lần lượt công nghệ từ Quanta System về Việt Nam

Phía sau định hướng công nghệ ấy là một triết lý lấy con người làm trung tâm. Quanta System xác định đổi mới không chỉ nhằm tạo ra những hệ thống laser mới, mà hướng đến mục tiêu rộng hơn: góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời tiếp tục phát triển những giá trị có thể tạo nền tảng cho các thế hệ tương lai. Vì vậy, công nghệ không được nhìn như đích đến, mà là công cụ để giải quyết những nhu cầu thực tế trong y khoa và thẩm mỹ.

Chính điểm này tạo ra sự đồng điệu với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tranfa - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối thiết bị thẩm mỹ. Với Tranfa, sức hút của Quanta System không chỉ đến từ danh mục công nghệ, mà còn từ cách thương hiệu đặt giá trị con người vào trung tâm của quá trình phát triển. Tinh thần đó cũng gần với định hướng “Làm điều ý nghĩa hơn” mà Tranfa theo đuổi.

Từ một điểm gặp về công nghệ và giá trị, lựa chọn ban đầu dần trở thành một mối quan hệ hợp tác kéo dài nhiều năm tại Việt Nam.

Từ một lựa chọn công nghệ đến hành trình Quanta System - Tranfa tại Việt Nam

Từ sự tương đồng về định hướng, Quanta System và Tranfa bắt tay hợp tác từ năm 2017, đặt nền tảng cho quá trình phát triển thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Discovery Pico là một trong những công nghệ đầu tiên được giới thiệu, trước khi danh mục tiếp tục mở rộng với Quanta 585, Thunder MT, Chrome, Youlaser MT,..., gần đây là Accure.

Năm 2021, Tranfa trở thành nhà phân phối độc quyền toàn bộ thiết bị thẩm mỹ Quanta System tại Việt Nam. Cùng với việc mở rộng danh mục, phạm vi hợp tác giữa hai bên cũng dần được nối dài sang đào tạo, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật chuyên môn.

Trong những năm tiếp theo, nhiều hội thảo và chương trình chia sẻ kinh nghiệm được tổ chức xoay quanh Discovery Pico, laser điều trị sẹo, Deep Fractional cùng các chủ đề về ứng dụng laser trong da liễu - thẩm mỹ, tạo thêm không gian để bác sĩ và chuyên gia cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm thực hành.

Sự kiện Discovery Pico Expert Meeting 2024 quy tụ các chuyên gia

Cho đến nay đã có hơn 200 thiết bị Quanta System được đưa vào thị trường Việt Nam. Cùng với các hoạt động đào tạo và chuyển giao được duy trì qua nhiều năm, con số này phần nào phản ánh chiều sâu của quá trình hợp tác giữa hai bên.

Sau gần một thập kỷ, hành trình Quanta System - Tranfa được tạo nên không chỉ bởi sự hiện diện của công nghệ, mà còn bởi quá trình đưa công nghệ vào thực tế cùng các bác sĩ, chuyên gia, cơ sở điều trị, khách hàng và đối tác. Đây cũng là tiền đề để hai bên bước tới một dấu mốc mới trong năm 2026.

Đoàn bác sĩ Việt Nam tham dự chương trình Quanta Symposium Academy tại Thái Lan. Ảnh: Tranfa

Quanta Vietnam User Meeting 2026 - Điểm nối của hành trình 10 năm

Cột mốc 10 năm hợp tác giữa Quanta System và Tranfa sẽ được ghi dấu tại Quanta Vietnam User Meeting 2026, diễn ra ngày 9/10/2026 tại TP.HCM. Sự kiện là dịp để Tranfa, Quanta System cùng các bác sĩ, chuyên gia, khách hàng và đối tác nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời tiếp tục các kết nối chuyên môn đã được xây dựng trong nhiều năm.

Chương trình gồm hai hoạt động chính: “Academy Session” với các nội dung học thuật, cập nhật chuyên môn và đêm tri ân “Celebration Night” tới khách hàng, đối tác đã đồng hành cùng Quanta System và Tranfa.

Được tổ chức trong thời điểm hai bên bước tới cột mốc 10 năm hợp tác, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa nhìn lại, mà còn mở ra một giai đoạn tiếp theo cho các hoạt động chuyển giao, đào tạo và ứng dụng công nghệ Quanta System tại Việt Nam.

Sự kiện kỷ niệm 10 năm đồng hành của Tranfa và Quanta System

Mười năm là một khoảng thời gian đủ dài để một lựa chọn công nghệ trở thành mối quan hệ hợp tác được bồi đắp qua thực tế thị trường. Với Quanta System và Tranfa, những gì đã được xây dựng trong chặng đường này sẽ tiếp tục là cơ sở cho những bước đi kế tiếp tại Việt Nam.

(Nguồn: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tranfa)