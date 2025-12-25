Đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững của Tràng An, mà còn là tín hiệu tích cực cho hình ảnh du lịch Việt Nam trong mắt du khách quốc tế.

Cách khu du lịch tạo dựng dấu ấn bằng giá trị bền vững

Nhìn vào cách Tràng An được quản lý và phát triển, có thể thấy một hướng đi nhất quán: du lịch được nuôi dưỡng song hành cùng bảo tồn thiên nhiên. Hai yếu tố này không tách rời, mà bổ trợ cho nhau, tạo nên nền tảng cho sự phát triển bền vững của Di sản.

Ngay từ những bước đầu, nơi đây đã lựa chọn lấy trải nghiệm nguyên bản làm trọng tâm. Các tuyến chèo thuyền, hệ thống hang động, cảnh quan núi đá vôi và những di tích lịch sử được gìn giữ cẩn trọng.

Mỗi nhịp chèo lại đưa Du khách khám phá một câu chuyện mới về cảnh sắc lẫn văn hóa

Tại Tràng An, bảo tồn không phải là yếu tố đi sau, mà là nền tảng xuyên suốt, giúp quá trình phát triển được dẫn dắt theo hướng bền vững và thân thiện với hệ sinh thái.

Voọc mông trắng - loài linh trưởng quý hiếm có tên trong Sách đỏ đang được bảo tồn tại đảo Ngọc, Tràng An

Khi chính sách gặp cộng đồng: Nền tảng bền vững của phát triển du lịch di sản

Một trong những yếu tố làm nên sức bền của Tràng An chính là sự tham gia chủ động của cộng đồng địa phương. Người dân không chỉ đóng vai trò cung cấp dịch vụ du lịch, mà còn trực tiếp đồng hành trong công tác bảo tồn và gìn giữ giá trị di sản.

Sự thân thiện và nhiệt tình của người lái đò trở thành một nét đẹp văn hóa, góp phần thu hút khách tham quan

Họ trở thành những “đại sứ bản địa” thực thụ, những người kể câu chuyện di sản bằng sự chân thành, hiểu biết và tự hào. Điều này tạo nên sự khác biệt lớn cho trải nghiệm của du khách, nhất là du khách quốc tế vốn luôn coi trọng tính bản địa trong hành trình khám phá.

Các lớp bồi dưỡng kỹ năng được thực hiện thường xuyên

Gắn với mục tiêu du lịch xanh, bền vững đến năm 2030

Câu chuyện của Tràng An là minh chứng sinh động cho mô hình du lịch xanh, bền vững. Đây là cách tiếp cận giúp du lịch tăng trưởng ổn định mà không đánh đổi môi trường, đồng thời mở rộng thị trường quốc tế nhưng vẫn gìn giữ được những giá trị cốt lõi của văn hóa và thiên nhiên bản địa

Những nỗ lực này đã được ghi nhận bằng Giải thưởng Du lịch xanh bền vững VITA Green, một giải thưởng uy tín trong nước nhằm tôn vinh các điểm đến và mô hình du lịch đáp ứng các tiêu chí về bảo vệ môi trường. Việc được vinh danh tại VITA Green cho thấy định hướng phát triển bền vững không chỉ đúng về mặt chiến lược, mà còn mang lại hiệu quả thực tiễn rõ ràng của Ban quản lý.

Tràng An - Di sản kép đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á được UNESCO công nhận

Sự ghi nhận của TripAdvisor năm nay vì thế không chỉ là danh hiệu, mà là minh chứng cho chiến lược đúng đắn mà Tràng An theo đuổi nhiều năm qua. Và cũng là gợi mở cho hành trình nâng tầm du lịch Việt Nam trong thời gian tới: bền vững, nhân văn và khác biệt.

Phương Dung