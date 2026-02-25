Theo quan niệm dân gian, chợ Viềng (xã Vụ Bản và xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) là phiên chợ “mua may, bán rủi”, người dân đi chợ không đặt nặng chuyện mặc cả mà chủ yếu cầu lộc, cầu tài.

Chợ chỉ họp một phiên duy nhất trong năm vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8. Năm nay, phiên chợ được tổ chức nâng tầm thành lễ hội, các hoạt động khai mạc diễn ra từ tối mùng 6 tháng Giêng, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đổ về từ sớm.

Ngay từ những ngày cận phiên chính, khu vực tổ chức chợ Viềng đã tấp nập gian hàng. Các hộ kinh doanh dựng lều bạt, tập kết cây giống, đồ đồng, nông cụ, bánh kẹo truyền thống… tạo nên không khí mua bán rộn ràng.

Trong số các mặt hàng “mua may” tại chợ Viềng, cây giống là mặt hàng được bày bán nhiều nhất. Dọc hai bên đường, các gian hàng bán cây giống được bày ken đặc.

Ông Nguyễn Văn Cẩm (63 tuổi, trú xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) cho biết, ông đã có hơn 20 năm bán cây tại chợ Viềng. Các loại cây gồm chanh, ổi, mộc hương… phục vụ nhu cầu mua “lộc” đầu xuân của người dân. Trong đó, cây chanh là mặt hàng bán chạy nhất, giá dao động từ 20.000 – 50.000 đồng/cây.

“Tôi mang đến phiên chợ hàng nghìn cây các loại. Cây rẻ nhất có giá 5.000 đồng, cao nhất 200.000 đồng, tuỳ giống cây. Năm nay, gia đình tôi đưa cây lên chợ từ chiều mùng 5 Tết để mùng 6 bắt đầu bán; đến trưa ngày mùng 8 tháng Giêng, tôi đã bán được gần 90% số lượng cây, thu về khoảng 30 triệu đồng. Chợ họp một lần trong năm nên tôi phải chuẩn bị từ sớm. Đêm mùng 7 là chính hội, du khách ùn ùn đổ về, gia đình tôi phải thay phiên nhau thức trắng đêm bán hàng. Số cây này đều là của gia đình tôi trồng trong vườn, mất cả năm chăm sóc. Bán được gần hết cây tôi rất phấn khởi”, ông chia sẻ.

Ngay gần đó, chị Lương Thị Hồng Ngọc (trú tại xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) cũng tất bật bán hàng. Năm nay, chị đưa đến phiên chợ khoảng 2.000 cây giống các loại như chanh, ổi, hồng xiêm, vú sữa…Giá dao động từ 30.000 đồng đến 400.000 đồng/cây tuỳ giống. Các loại cây mang đến chợ đều do gia đình tự ươm trồng, chăm sóc quanh năm rồi mang đi bán dịp đầu xuân.

Chị Ngọc cho biết, đến trưa ngày mùng 8 tháng Giêng, chị đã bán gần hết số lượng cây, thu về khoảng 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Tiến (phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Năm nào tôi cũng háo hức đi chợ Viềng, vừa du xuân, vừa mang một chút “lộc xanh” về nhà. Tôi mua cây đầu năm chủ yếu là lấy may nên thấy ưng là tôi mua chứ không mặc cả nhiều”, ông Tiến cho hay.