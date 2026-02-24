Chợ Viềng chỉ họp một phiên duy nhất vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch, thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương.

Theo thời gian, quy mô chợ ngày càng mở rộng, trải dài từ khu vực thị trấn Gôi cũ, dọc theo Quốc lộ 37B thuộc địa bàn xã Vụ Bản đến xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình. Năm nay, phiên chợ đặc biệt này chính thức được nâng tầm thành lễ hội và lần đầu được tổ chức lễ khai mạc vào tối mùng 6 tháng Giêng.

Theo quan niệm dân gian, đây là phiên chợ mua bán cầu may, nên ai đến chợ cũng cố gắng mua một món đồ lấy lộc đầu năm.

Một trong những món hàng đắt khách nhất tại chợ Viềng là thịt bò, bê thui. Nhiều tiểu thương chuẩn bị số lượng lớn để phục vụ khách nhưng đã "cháy hàng" khi phiên chợ chưa kết thúc.

Các gian hàng thịt bò, bê thui luôn tấp nập khách mua

Ông Trần Văn Dũng (SN 1970, thôn Tiên Hương, xã Vụ Bản) cho biết, gia đình ông đã có hơn 10 năm bán thịt bò, bê thui và phục vụ món ăn chín từ thịt bò tại chợ Viềng.

Thông thường, mỗi ngày gia đình ông chỉ bán được 1 con bò, nhưng vào dịp chợ Viềng, lượng tiêu thụ tăng mạnh. Trong 2 ngày chính hội chợ Viềng (mùng 7, mùng 8), gia đình ông bán được khoảng 5 con bò, tương đương khoảng 1 tấn thịt; giá bán dao động từ 250.000 - 300.000 đồng/kg.

“Năm nào cũng vậy, cứ đến phiên chợ Viềng là thịt bò, bê thui rất đắt hàng. Thịt bò ra đến đâu hết đến đó, khách chưa kịp mua đã 'cháy hàng', nên gia đình tôi phải thuê thêm nhân công để vừa bán thịt tươi, vừa phục vụ lẩu bò tại chỗ”, ông Dũng cho hay.

Chị Thanh Nga (du khách đến từ Phú Thọ) chia sẻ: “Năm nào đi chợ Viềng tôi cũng mua một món để lấy may đầu năm. Năm nay tôi mua 5kg thịt bê thui, vừa là món ‘đỏ’ cầu may, vừa cảm nhận được không khí rộn ràng của phiên chợ đầu xuân”.

Anh Vũ Văn Hiển (thôn Tiên Hương) cho biết, phiên chợ Viềng năm nay, gia đình anh bán được khoảng 300kg kẹo lạc, với giá 50.000 - 80.000 đồng/kg.

Theo anh Hiển, lạc được gia đình lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo không hôi, mốc; kẹo được làm lượng đường vừa phải để phù hợp khẩu vị của nhiều thực khách.

Ông Trần Ngọc Quang (thôn Tiên Hương) cho biết, gia đình ông có hơn 40 năm gắn bó với nghề làm bánh kẹo. Các mặt hàng chủ lực của gia đình là kẹo lạc, kẹo dồi. Dù sản phẩm được bán quanh năm, nhưng vào phiên chợ Viềng, lượng khách tăng đột biến khiến sức tiêu thụ cao hơn nhiều lần so với ngày thường.

“Nhiều người đi chợ không chỉ mua thịt lấy ‘lộc đỏ’ mà còn chọn kẹo lạc, kẹo dồi làm quà để gửi gắm mong ước ngọt ngào cho năm mới.

Phiên chợ năm nay gia đình tôi bán được khoảng 50-70 thùng kẹo các loại; riêng kẹo lạc khoảng 30 thùng, mỗi thùng 20 gói. Giá bán dao động từ 50.000-80.000 đồng/kg (2 gói)”, ông Quang cho hay.

Bên cạnh thực phẩm, các gian hàng bán nơm, đó, cuốc xẻng, cùng các loại cây giống, cây cảnh nhỏ cũng đắt khách.