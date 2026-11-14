Ngày 14/11, Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sasirit Tangulrat chủ trì lễ dâng y Kathina Hoàng gia tại chùa Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình.

Lễ dâng y Kathina là một trong những nghi lễ quan trọng của Phật giáo Nam tông, được tổ chức sau mùa an cư kiết hạ. Sự kiện trọng đại này nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976 – 2026), góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống và ngoại giao văn hóa, tôn giáo giữa hai quốc gia.

Buổi lễ được quang lâm chứng minh bởi Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các chư vị tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà; Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức, cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Buổi lễ được cử hành theo nghi thức truyền thống trang trọng. Sau khi thực hiện nghi thức dâng hương và nhận y Kathina từ khay đặt trước ảnh chân dung Quốc vương, chủ lễ đã thỉnh y Kathina nhiễu Phật 3 vòng quanh chánh điện, với sự dẫn đầu của chư tăng và theo sau là Đại sứ cùng đại diện lãnh đạo phía Thái Lan, Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sasirit Tangulrat dâng y Kathina Hoàng gia lên Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu.

Đại biểu dâng các vật phẩm cúng dường lên chư tăng nhằm bày tỏ lòng tri ân và hộ trì Tam bảo.

Đông đảo Phật tử Thái Lan, Việt Nam có mặt tại chùa Tam Chúc dự lễ dâng y Kathina.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sasirit Tangulrat cho biết, việc tổ chức Đại lễ dâng y Kathina tại các tự viện nước ngoài là hoạt động kế thừa và phát huy truyền thống Phật giáo; đồng thời, tăng cường tình đoàn kết giữa Thái Lan và các quốc gia có quan hệ gắn bó, gần gũi. Đặc biệt, việc Việt Nam lần thứ 18 đón nhận y Kathina do nhà vua Thái Lan ngự ban là minh chứng cho sự coi trọng đặc biệt của Thái Lan đối với Việt Nam.

Đại lễ năm càng thêm phần ý nghĩa khi nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan.

Thay mặt đoàn, bà Sasirit Tangulrat gửi lời chúc an lạc đến chư tôn đức tăng ni, đại biểu và nhân dân hai nước, kỳ vọng tình hữu nghị Việt Nam – Thái Lan sẽ mãi mãi trường tồn và đơm hoa kết trái theo thời gian.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Thiện bày tỏ niềm hoan hỷ và gửi lời tri ân sâu sắc tới Hoàng gia, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam vì sự kiện đại lễ dâng y Kathina đầy ý nghĩa này.

Theo Thượng tọa, lễ dâng y Kathina là truyền thống cao quý của Phật giáo nhằm thể hiện lòng tôn kính Tam bảo, tinh thần hộ trì tăng đoàn cùng công đức bố thí, cúng dường. Việc Hoàng gia Thái Lan duy trì truyền thống tốt đẹp này tại Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị và sự gắn bó khăng khít giữa Phật giáo và nhân dân hai nước.

Khép lại nghi lễ trang nghiêm, chư tăng trang trọng tụng kinh phúc chúc Quốc vương, Hoàng hậu và đất nước Thái Lan. Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sasirit Tangulrat thực hiện nghi thức rót nước hồi hướng công đức và nhận lời chúc phúc.