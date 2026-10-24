Trên cương vị Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, đồng thời là đại biểu Quốc hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện luôn gắn hoạt động Phật sự với trách nhiệm xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Với Thượng tọa, tinh thần nhập thế của Phật giáo không chỉ thể hiện qua lời giảng, mà trước hết phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam

Hai trọng trách, một tấm lòng hướng về đồng bào

Là Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Điện Biên, Thượng tọa Thích Đức Thiện dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, học sinh vùng cao và những gia đình gặp khó khăn do thiên tai.

“Tinh thần nhập thế của Phật giáo được thể hiện từ những việc làm cụ thể. Bởi lòng từ bi, dù được nói đến bằng những giáo lý sâu xa, vẫn cần hiện hữu trong cuộc sống bằng sự sẻ chia cụ thể. Với tôi, trách nhiệm chăm lo đời sống đồng bào không chỉ xuất phát từ hạnh nguyện của người tu sĩ, mà còn gắn với trọng trách của một đại biểu Quốc hội”, Thượng tọa chia sẻ.

Dù đảm nhiệm nhiều trọng trách tại Trung ương Giáo hội, Thượng tọa vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, kết nối nguồn lực từ tăng ni, Phật tử và các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ người dân.

Trong chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Điện Biên đăng ký trao tặng 50 căn nhà, tổng trị giá 2,5 tỷ đồng.

Giai đoạn 2024-2025, khi mưa lũ, sạt lở gây thiệt hại tại nhiều địa phương, Phật giáo Điện Biên tiếp tục vận động hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tính chung giai đoạn 2022-2025, tổng giá trị các hoạt động từ thiện được Ban Trị sự báo cáo đạt hơn 64,1 tỷ đồng.

Tại Cao Bằng, nơi Thượng tọa trụ trì chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, các chương trình thiện nguyện cũng thường xuyên hướng về đồng bào miền biên giới.

Năm 2022, nhà chùa góp phần trao tặng Nhà Văn hóa xóm Bản Giốc trị giá 830 triệu đồng, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng. Riêng năm 2026, các chương trình từ thiện tại đây trao tặng 5 tấn gạo, 2.347 áo ấm cho học sinh vùng cao cùng nhiều phần quà cho các gia đình khó khăn.

Tổng giá trị hoạt động nhân đạo, từ thiện tại chùa trong giai đoạn 2022-2026 ước đạt khoảng 7,5 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Đức Thiện dành nhiều tâm huyết cho an sinh xã hội

Đằng sau những con số là sự chung tay của cộng đồng Phật tử, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập của người dân. Qua đó, tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật được thể hiện bằng những hành động gần gũi với đời sống.

Với Thượng tọa Thích Đức Thiện, trách nhiệm của người tu sĩ và đại biểu Quốc hội có điểm gặp gỡ ở việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng hành cùng người dân giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.

Lan tỏa thông điệp hòa bình qua ngoại giao Phật giáo

Không chỉ gắn bó với những hoạt động thiện nguyện trong nước, Thượng tọa Thích Đức Thiện còn có nhiều đóng góp trong công tác đối ngoại Phật giáo, thúc đẩy giao lưu văn hóa, đối thoại liên tôn giáo và tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia.

Trên cương vị Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPG Việt Nam, Thượng tọa tích cực kết nối các tổ chức Phật giáo trên thế giới, giới thiệu những giá trị của Phật giáo Việt Nam với truyền thống hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc.

Tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Delhi (Ấn Độ), cùng nhiều năm tham gia hoạt động Phật giáo quốc tế, Thượng tọa có điều kiện tiếp cận, kết nối các truyền thống Phật giáo khác nhau, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và hợp tác.

Một dấu ấn nổi bật là Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tổ chức tại TP.HCM, quy tụ hơn 2.700 đại biểu, trong đó có hơn 1.350 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 diễn ra từ ngày 6 - 8/5 với sự tham dự của 2.700 đại biểu; trong đó có 1.300 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ảnh: Nguyễn Huế

Tham gia công tác điều phối, đối ngoại và kết nối các đoàn quốc tế, Thượng tọa cùng tập thể Giáo hội góp phần tổ chức thành công Đại lễ, tạo không gian gặp gỡ, trao đổi giữa các truyền thống Phật giáo và nền văn hóa.

Đặc biệt, việc lần đầu tiên cung rước Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bảo vật Quốc gia của Ấn Độ, sang Việt Nam nhân dịp Vesak 2025 đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống văn hóa, tâm linh, đồng thời góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

Những đóng góp trong công tác đối ngoại của Thượng tọa được ghi nhận trên trường quốc tế. Tháng 7/2025, Thượng tọa Thích Đức Thiện đón nhận Huân chương Đại sứ thiện chí của Đại hội các nhà lãnh đạo Tôn giáo thế giới và Truyền thống.

Phần thưởng do Ban Thư ký Đại hội quyết định trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp trong thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo, hòa bình, khoan dung và ngoại giao văn hóa. Thượng tọa là người thứ tư trên thế giới nhận được sự vinh danh này.

Thượng tọa Thích Đức Thiện đón nhận Huân chương Đại sứ thiện chí của Đại hội các nhà lãnh đạo Tôn giáo thế giới và Truyền thống.

Bên cạnh các diễn đàn quốc tế, Thượng tọa còn quan tâm đến hoạt động Phật giáo trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Thượng tọa, đây không chỉ là hoạt động tôn giáo mà còn là một hình thức đối ngoại nhân dân, góp phần gắn kết kiều bào với quê hương, gìn giữ tiếng Việt, phong tục, đạo lý và bản sắc văn hóa dân tộc.

Thông qua việc kết nối các hội Phật tử, trung tâm văn hóa Phật giáo tại nhiều quốc gia, những sinh hoạt như lễ Vu lan, Tết cổ truyền, lễ hội Phật giáo và các khóa tu trở thành dịp để người Việt xa quê duy trì đời sống tinh thần, hướng về cội nguồn.

Từ những diễn đàn quốc tế đến cộng đồng kiều bào, hoạt động đối ngoại Phật giáo góp phần tạo dựng những nhịp cầu kết nối trên nền tảng hòa bình, khoan dung và tôn trọng sự khác biệt.

Gìn giữ niềm tin bằng phẩm hạnh và hành động

Đi qua nhiều vùng đất, đảm nhiệm những trọng trách khác nhau, điều Thượng tọa Thích Đức Thiện luôn quan tâm là làm sao để những giá trị tốt đẹp của đạo Phật tiếp tục được phát huy trong đời sống xã hội.

Theo Thượng tọa, niềm tin của nhân dân đối với Phật giáo không chỉ được xây dựng từ kinh sách, giáo lý hay sự uy nghiêm của những ngôi chùa, mà còn từ phẩm hạnh của người tu sĩ và cách Giáo hội đồng hành với cộng đồng.

Trong bối cảnh đời sống hiện đại đặt con người trước nhiều áp lực, bất an, cùng những thách thức từ thông tin thật - giả trên mạng xã hội, vai trò định hướng, nâng đỡ đời sống tinh thần của tôn giáo càng trở nên quan trọng.

Sinh năm 1966 tại Bắc Ninh, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã trải qua nhiều năm tu học, đảm nhiệm những trọng trách trong GHPG Việt Nam và tham gia hoạt động xã hội.

Những đóng góp của Thượng tọa được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, trong đó có Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì.

Năm 2026, Thượng tọa được GHPG Việt Nam đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trước sự ghi nhận này, Thượng tọa bày tỏ niềm xúc động, tự hào, đồng thời ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động Phật sự và nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân.

Từ bản làng biên giới đến diễn đàn Phật giáo quốc tế, Thượng tọa Thích Đức Thiện tiếp tục hành trình gắn đạo với đời, đưa tinh thần từ bi vào những hoạt động cụ thể, góp phần vun đắp đoàn kết và lan tỏa thông điệp hòa bình.