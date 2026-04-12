Tại vòng công diễn đầu tiên của chương trình Đạp gió 2026 mới lên sóng, Trang Pháp đảm nhận vai trò đội trưởng cùng đồng đội Duy Nina và Giang Ngữ Thần.

Đội chọn ca khúc Đại nghệ thuật gia (bản gốc của Thái Y Lâm) - một bản hit có lời dài, tốc độ nhanh và khó hát. Dù chịu áp lực thời gian cùng rào cản ngôn ngữ, cả đội vẫn mang đến tiết mục hoành tráng với hình ảnh treo người trên cao và đổi trang phục ngay trên sân khấu. Màn trình diễn nhận tràng pháo tay dài từ khán giả trường quay, đồng thời được ban giám khảo khen ngợi vì sự đặc sắc và đầu tư thị giác.

Trang Pháp đấu với Tiêu Tường.

Đội đối đầu là team của Đường Nghệ Hân và Lý Tiểu Nhiễm - 2 nghệ sĩ sở hữu sức hút và lượng fan khủng. Đội Lý Tiểu Nhiễm dẫn trước đội Trang Pháp 33 điểm, đẩy nhóm của nữ ca sĩ Việt Nam vào nhóm nguy hiểm. Trang Pháp buộc phải thi đấu 1:1 với Tiêu Tường - mỹ nhân nổi tiếng từ phim Tiểu lý phi đao - qua ca khúc Là anh, một bài hát tiếng Trung dài và phức tạp.

Trước nguy cơ bị loại, Duy Nina xúc động cầu xin rằng đội cô ai đi cũng được, trừ Trang Pháp. Duy Nina còn tiết lộ suốt thời gian qua, Trang Pháp chịu áp lực lớn, thậm chí đang ngủ cũng bật dậy vì lo lắng khi phải đồng thời học 2 bài hát tiếng Trung rất khó.

Kết quả chung cuộc, đội Tiêu Tường dẫn trước với 472 điểm, trong khi đội Trang Pháp thua sốc nhận 437 điểm. Duy Nina trở thành nghệ sĩ đầu tiên rời chương trình. Trên sân khấu, Trang Pháp ôm các thành viên khóc nức nở. Cả 3 hẹn nhau sẽ đến thăm Duy Nina sau hành trình Đạp gió.

