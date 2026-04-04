Trang Pháp lựa chọn ca khúc Moonlight là tiết mục mở đầu với tiếng đàn piano dịu dàng, dần chuyển sang những đoạn rap liên tiếp bằng bốn ngôn ngữ: Việt, Anh, Trung và Tây Ban Nha. Đỉnh điểm là cú treo ngược người trên cột múa khiến cả khán giả bất ngờ. Phần kết là màn vũ đạo đầy lửa, khép lại trọn vẹn 6 kỹ năng: chơi đàn piano, hát, rap, nhảy, múa cột và sáng tác.

Trang Pháp trình diễn ở "Đạp gió" 2026 bản Trung Quốc:

Giọng bè của các thành viên nhóm Lunas được lồng vào phần âm nhạc vì Trang Pháp muốn mang tiếng hát của các chị em lên sân khấu để họ luôn đồng hành.

Hình tượng phượng hoàng trắng xuất hiện xuyên suốt qua trang phục là lời khẳng định về một phiên bản mở rộng của chính mình. Lớp hồng bên trong bộ trang phục đầu tiên là sắc màu gắn bó lâu năm với Trang Pháp.

Trang Pháp khoe nhiều kỹ năng trên sân khấu Đạp gió 2026.

Sau phần bình chọn trực tiếp tại trường quay, Trang Pháp vượt qua Vương Mộng - vận động viên nhào lộn nghệ thuật từng giành huy chương vàng Olympic, người được dự đoán có lượt ủng hộ áp đảo. Sau khi tiết mục kết thúc, các từ khóa liên quan đến nữ ca sĩ Việt Nam lọt top 7 tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Các giám khảo Trung Quốc dành nhiều lời khen cho sức hút sân khấu và tài năng đa dạng của Trang Pháp. Dù tiếng Trung chưa thực sự thành thạo, nữ ca sĩ vẫn nỗ lực giao lưu trực tiếp với khán giả và các thí sinh khác.

Trang Pháp từng học Kinh tế tại Đại học Lyon 2 (Pháp), bắt đầu học piano năm 6 tuổi và tập sáng tác nhạc từ năm 11 tuổi. Xuất thân trong gia đình có truyền thống ngoại giao nên Trang Pháp thừa hưởng cả năng khiếu về ngôn ngữ và văn hóa.

