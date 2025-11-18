Tierra Diamond khai trương cửa hàng mới tại Ngã Sáu Phù Đổng, TP.HCM

Dấu mốc mới của một thương hiệu Việt trưởng thành

Ngày 15/11, thương hiệu trang sức kim cương thiên nhiên Tierra Diamond chính thức khai trương cửa hàng thứ 15 tại số 2A-2B Cách Mạng Tháng Tám, ngay vòng xoay Ngã Sáu Phù Đổng - một trong những vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm TP.HCM. Sự kiện thu hút đông đảo khách hàng yêu trang sức, là dấu mốc quan trọng trong hành trình nỗ lực khẳng định một thương hiệu Việt uy tín trên thị trường trang sức đá quý.

Ngã Sáu Phù Đổng vốn đông đúc nay càng thêm sôi động với sự kiện khai trương của Tierra Diamond.

Cửa hàng Tierra Diamond nổi bật với mặt tiền hơn 10 mét, thiết kế sang trọng hai tầng và gam màu trắng ngọc trai. Không gian bên trong được lấy cảm hứng từ đường nét của trang sức và hình khối kim cương tự nhiên vừa hiện đại, vừa ấm cúng. Mỗi chi tiết ánh sáng, chất liệu, đường cong đều được tính toán để tôn lên vẻ đẹp của trang sức và sự lấp lánh của kim cương thiên nhiên.

Theo đại diện Tierra Diamond, cửa hàng mới được xem là “flagship” của Tierra Diamond tại TP.HCM, không chỉ là điểm bán hàng, mà còn là không gian trải nghiệm - nơi khách hàng được cảm nhận nghệ thuật chế tác và tinh thần minh bạch mà Tierra theo đuổi.

Sang trọng tối giản nhưng không xa cách, cửa hàng Tierra Diamond tạo cảm giác thân thiện và thoải mái.

Được thành lập từ năm 2016, Tierra Diamond đã nhanh chóng khẳng định tên tuổi ở phân khúc nhẫn cưới và nhẫn cầu hôn cao cấp. Trong chiến lược kinh doanh, thương hiệu luôn chọn hướng đi khác biệt: niêm yết giá rõ ràng, chuẩn hóa thông tin theo hệ thống kiểm định quốc tế và tập trung vào dịch vụ tư vấn chuyên sâu.

Vị trí mới khẳng định vị thế mới

Giới chuyên môn nhận định, việc Tierra đầu tư cửa hàng tại khu vực Ngã Sáu Phù Đổng - nơi có mức thuê mặt bằng khoảng 15.000 USD/tháng - cho thấy bước chuyển mình rõ nét của thương hiệu này. Ở giai đoạn nhiều thương hiệu nội địa chọn “thắt chặt” chi phí, Tierra lại chọn “bước ra trung tâm” để củng cố vị thế, khẳng định năng lực cạnh tranh của thương hiệu Việt trong lĩnh vực vốn do các tên tuổi quốc tế chiếm ưu thế.

Không chỉ mở rộng quy mô, cửa hàng mới của Tierra Diamond tại Ngã Sáu Phù Đổng còn là sự đầu tư táo bạo nhằm nâng cao vị thế thương hiệu.

Trong ngành hàng xa xỉ, vị trí không chỉ là nơi bán mà còn là thông điệp về tầm vóc. Sự hiện diện tại trung tâm giúp Tierra gửi đi tín hiệu rằng, thương hiệu Việt hoàn toàn có thể đạt đến chuẩn mực quốc tế bằng chính chất lượng và giá trị thật.

Với sự kiện khai trương cửa hàng mới tại Ngã Sáu Phù Đổng, Tierra Diamond không chỉ tăng độ phủ hệ thống mà còn củng cố hình ảnh một thương hiệu Việt dám đầu tư, dám đặt niềm tin vào năng lực nội tại. Cột mốc này được xem như sự khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Tierra Diamond, hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu kim hoàn Việt Nam tiên phong trong phân khúc cao cấp.

Bích Đào