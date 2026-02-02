Vân Khánh Silver Gems là tiệm trang sức bán lẻ được kế thừa từ truyền thống gia đình lâu năm, hiện do vợ chồng cô chủ trẻ Lâm Nguyễn Minh Thư (sinh năm 2002) quản lý điều hành. Xuất phát từ Tiệm vàng Vân Khánh với hơn hai thập kỷ uy tín, thương hiệu đã chuyển mình để đáp ứng nhu cầu của thế hệ khách hàng hiện đại, đặc biệt là giới trẻ yêu thích sự năng động và cá tính.

Điểm nổi bật của Vân Khánh Silver Gems nằm ở sự đa dạng trong mẫu mã, từ những món trang sức tối giản phù hợp với phong cách văn phòng đến những kiểu dáng cá tính cho các dịp đặc biệt. Chất liệu bạc S925 với độ tinh khiết cao và khả năng chống oxy hóa được chọn làm trọng tâm, đảm bảo sản phẩm bền vững theo thời gian. Các món trang sức như nhẫn statement với họa tiết độc đáo, vòng tay xếp lớp theo xu hướng layering, dây chuyền dáng dài phù hợp với trang phục hiện đại, hay bông tai từ kiểu basic đến kiểu dáng nổi bật đều được chế tác thủ công tỉ mỉ.

Cô chủ trẻ Minh Thư khẳng định, các sản phẩm tại Vân Khánh Silver Gems đều đảm bảo quy trình chế tác với tiêu chuẩn nghiêm ngặt, từ khâu kiểm định độ tinh khiết bằng công nghệ quang phổ hiện đại đến hoàn thiện bằng tay nghề thợ lành nghề, giúp mỗi sản phẩm không chỉ đẹp mà còn mang giá trị lâu dài.

Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng, mẫu mã, thiết kế đẹp theo xu hướng của giới trẻ, Vân Khánh Silver Gems còn đặc biệt chú trọng phong cách giao tiếp với khách hàng. Chị Lâm Nguyễn Minh Thư cho biết, thế hệ trẻ ngày nay không chỉ tìm kiếm sản phẩm đẹp mà còn mong muốn trải nghiệm mua sắm thoải mái, không gò bó. "Trang sức không phải lúc nào cũng phải sang trọng xa xỉ. Sản phẩm bạc S925 dễ tiếp cận, giá cả hợp lý và có chế độ hậu mãi rõ ràng, giúp khách hàng thoải mái lựa chọn mà không lo lắng. Chúng tôi xây dựng không gian mua sắm thân thiện, nơi khách hàng có thể thoải mái thử nhiều kiểu dáng, phối hợp các món trang sức với nhau để tìm ra phong cách phù hợp nhất”, chị Thư chia sẻ.

Vì thế, Vân Khánh Silver Gems chọn cách tiếp cận gần gũi, mang đến sự vui vẻ và thoải mái trong trải nghiệm chọn lựa. Cô chủ và đội ngũ tư vấn bán hàng thường xuyên chia sẻ kiến thức về cách phối trang sức theo từng dịp, cách bảo quản bạc đúng cách, hay xu hướng trang sức đang được yêu thích trên thế giới một cách dễ hiểu, giúp khách hàng tự tin hơn trong việc lựa chọn và sử dụng trang sức hàng ngày.

Sự kết hợp giữa sản phẩm chất lượng và cách tiếp cận trẻ trung đã nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhiều khách hàng đánh giá cao cách Vân Khánh Silver Gems biến trang sức thành phụ kiện dễ dàng hòa vào cuộc sống, phù hợp với lối sống năng động của giới trẻ. Từ những chiếc nhẫn đơn giản đeo mỗi ngày, đến những bộ trang sức statement cho các sự kiện quan trọng, thương hiệu luôn có sự lựa chọn phù hợp cho từng cá tính và hoàn cảnh. Đặc biệt, xu hướng mix & match nhiều món trang sức cùng lúc - một phong cách được giới trẻ ưa chuộng - cũng được Vân Khánh Silver Gems chú trọng qua việc tư vấn thiết kế các sản phẩm dễ phối hợp với nhau.

Bên cạnh đó, thương hiệu còn thường xuyên cập nhật các xu hướng trang sức toàn cầu, từ phong cách minimalist Bắc Âu đến nét bohemian tự do, giúp khách hàng luôn bắt kịp những gì đang thịnh hành mà vẫn giữ được nét riêng. Những thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên Đồng Tháp như hình ảnh cánh sen, dòng sông, hay ánh nắng cũng được chị Thư khéo léo hiện đại hóa, tạo nên những món trang sức vừa mang dấu ấn văn hóa địa phương vừa hợp xu hướng đương đại.

Kế thừa thương hiệu hơn 20 năm tại địa phương, Vân Khánh Silver Gems đang nỗ lực khẳng định vị thế không chỉ tại Đồng Tháp mà còn mở rộng đến nhiều khách hàng trên khắp cả nước. Tìm hiểu thông tin về Vân Khánh Silver Gems qua:

Địa chỉ: Số 21-23, đường Nguyễn Trãi, Phường Hồng Ngự, Đồng Tháp

SĐT 0846 970 666

Mail: haodh@vankhanhjewelry.com

Website: vankhanhjewelry.com.vn

Facebook: www.facebook.com/tiemvangvankhanh1

Bích Đào