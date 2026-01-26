Giá bạc trong nước hôm nay 26/1/2026

Chốt phiên giao dịch tuần qua, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 3,882-4,002 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý cũng tiến sát ngưỡng 103,52-106,72 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

Trong khi đó, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng và giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) lần lượt ở mức 3,741-3,837 triệu đồng/lượng và 99,7-102,32 triệu đồng/kg ở chiều mua vào - bán ra.

Thị trường bạc trong nước tiếp tục chứng kiến một tuần bùng nổ, giúp các nhà đầu tư “ôm” bạc thắng đậm. Chỉ trong một tuần, giá bạc của các thương hiệu đã tăng mạnh 7,2-14,5%, tương đương mức tăng 6,88-13,44 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Còn tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng dựng đứng từ 24-32,6 triệu đồng/kg tùy thương hiệu.

Nhiều dự báo cho thấy dư địa tăng của giá bạc vẫn tiếp tục. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 26/1/2026

Trong tuần giao dịch vừa qua, giá bạc thế giới lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 100 USD/ounce vào ngày thứ Sáu. Từ đó, kéo dài đà tăng bùng nổ của năm 2025 sang năm mới, khi lực mua của nhà đầu tư cá nhân và các giao dịch theo đà tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh thị trường bạc vật chất duy trì tình trạng khan hiếm kéo dài.

Giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới - được sử dụng trong trang sức, điện tử, pin mặt trời cũng như cho mục đích đầu tư - tăng hơn 7%, lên sát ngưỡng 103 USD/ounce khi chốt phiên giao dịch hôm thứ Sáu (23/1).

Tính từ đầu năm 2026, giá bạc đã tăng hơn 40%, sau khi bật tăng tới 147% trong năm 2025.

Diễn biến của thị trường đang được hậu thuẫn bởi nhu cầu đầu tư mạnh mẽ đối với toàn bộ nhóm kim loại quý, cùng với tình trạng thanh khoản mỏng kéo dài trên thị trường bạc chuẩn tại London, khi lo ngại về thuế quan của Mỹ đã thúc đẩy dòng vốn lớn chảy vào thị trường tài chính Mỹ.

Nhiều đợt mua mạnh của nhà đầu tư cá nhân thông qua các thanh bạc nhỏ, tiền xu, cùng với dòng vốn đổ vào các quỹ ETF bạc được bảo chứng bằng kim loại vật chất, đã liên tục bổ sung lực mua kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco, ông Chris Vecchio, Trưởng bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho rằng các ngân hàng trung ương thực sự không chọn bạc, vì kim loại này gắn nhiều với các quy trình công nghiệp. Nhưng với các tổ chức đầu tư hay nhà đầu tư cá nhân, bạc chính là “người em rẻ hơn” đầy hấp dẫn trong nhóm kim loại quý.

Đồng USD không còn là nền tảng niềm tin vững chắc như trước, nên các nhà đầu tư đang tìm đến các tài sản thực thay thế, trong đó có bạc, ông Vecchio nhấn mạnh.

Ông Paul Williams, Giám đốc điều hành Solomon Global, cho rằng động lực tăng giá của bạc vẫn sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu công nghiệp bền bỉ, sự gia tăng quan tâm của nhà đầu tư cá nhân, vai trò trú ẩn an toàn và tình trạng thâm hụt nguồn cung mang tính cấu trúc ngày càng rõ nét.

“Khi vàng quá đắt đối với nhiều người, bạc nổi lên như một kênh tiếp cận dễ dàng hơn để hưởng lợi từ làn sóng tăng giá của kim loại quý”, ông nói thêm. Theo đó, mốc 120 USD/ounce có thể là mục tiêu trong năm 2026, khi các yếu tố thúc đẩy đợt tăng này nhiều khả năng vẫn tiếp diễn.

Bởi sức hấp dẫn trú ẩn của bạc chưa có dấu hiệu suy giảm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài. Bên cạnh đó, Solomon Global không kỳ vọng tình trạng thâm hụt nguồn cung sẽ sớm được cải thiện, nhất là khi các công nghệ xanh như điện mặt trời, xe điện, cùng với AI tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại này.

Bà Michele Schneider, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại MarketGauge, lại nhìn thấy khả năng giá bạc đạt ngưỡng 150 USD/ounce. Còn ở chiều ngược lại, bà kỳ vọng vùng hỗ trợ quan trọng của bạc nằm quanh mốc 85 USD/ounce.

Trong khi, Trưởng bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho rằng việc dự báo đáy giá của bạc là rất khó. Dù vậy, ông cũng lưu ý, khi nào bạc còn giữ được mốc 85 USD/ounce vào cuối tháng 1, xu hướng tăng vẫn tương đối vững chắc.