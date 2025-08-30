Theo truyền thông địa phương, ngọn núi này có tên là Tĩnh Sơn, nằm giữa cánh đồng thuộc thôn Tôn Gia Tập, cách trung tâm huyện khoảng 8km về phía Tây Nam.

Ảnh: Sohu

Điều đặc biệt là Tĩnh Sơn chỉ cao 0,6m, dài khoảng 1,24m và bề ngang rộng 0,7m. Phần thấp nhất của Tĩnh Sơn chỉ nhô lên khỏi mặt đất chừng 0,1m.

Nhiều người đùa rằng chỉ cần nhấc nhẹ chân lên là cũng có thể chinh phục ngọn núi này. Cũng chính vì sự khác thường này mà Tĩnh Sơn được nhiều người tìm đến chụp ảnh.

Tĩnh Sơn còn có tên trong danh sách di tích văn hóa cấp huyện từ năm 1983. Theo quy định, khu vực quanh Tĩnh Sơn có bia đánh dấu, có hồ sơ bảo tồn, có người giám sát và bị cấm đào bới hay xây dựng.

Biển di tích đặt trước 'núi' Tĩnh Sơn. Ảnh: HK01

Một cán bộ văn hóa địa phương thừa nhận: "Nếu xét theo tiêu chuẩn hiện tại thì Tĩnh Sơn khó được công nhận là di tích nhưng vì đã được đưa vào danh mục bảo tồn từ trước, nên vẫn phải giữ nguyên và quản lý theo quy định".

Sách “Thọ Quang huyện chí” xuất bản năm 1935 có ghi chép về Tĩnh Sơn, mô tả đây là một núi đá nhô lên giữa vùng đất bằng phẳng trong thung lũng từ Tôn Gia Tập đến Mã Gia Trang.

Một ấn bản khác năm 1992 còn viết rằng núi này “mở rộng xuống dưới, không rõ độ sâu”.

Có học giả cho rằng, Tĩnh Sơn thực chất không phải là "núi", mà nhiều khả năng là một tảng đá “cảnh quan” hoặc cột mốc ranh giới từ thời Bắc Ngụy.

Hiện tranh cãi xung quanh việc gắn biển "di tích cần bảo vệ" cho Tĩnh Sơn vẫn chưa có hồi kết.