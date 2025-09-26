Trên mạng xã hội Threads, người dùng mạng tranh cãi về loạt ảnh người mẫu Dương Mạc Anh Quân mặc trang phục "lạ", tạo dáng trước Nhà hát TPHCM.

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh mặc thiết kế này trong khuôn khổ một triển lãm kết hợp giữa hoa và thời trang.

Trong các bức ảnh, Dương Mạc Anh Quân diện một thiết kế dạng khung lồng bằng vật liệu cứng được trang trí bằng nhiều sợi màu vàng ánh kim và dải hoa trắng.

Do khung lồng có cấu trúc mở, có thể nhìn thấy cơ thể trần, không đi giày hay mang thêm phụ kiện.

Dương Mạc Anh Quân "mặc như không" tạo dáng trước Nhà hát TPHCM. Ảnh: FBNV

Loạt ảnh này gây phản cảm và khó chấp nhận khi người mẫu Dương Mạc Anh Quân tạo dáng trên các bậc thang đá granite trước cửa chính Nhà hát TPHCM - biểu tượng văn hóa hơn trăm tuổi, là trái tim nghệ thuật của thành phố. Một số ảnh khác cũng được chụp tại khu vực Công trường Lam Sơn.

Bỏ qua bối cảnh Nhà hát TPHCM, bộ ảnh vẫn gây tranh cãi dữ dội khi được chụp ở nơi công cộng, nhất là trung tâm thành phố, đông người qua lại.

Nhiều tài khoản bình luận sôi nổi về loạt ảnh này. Một số người dùng Threads chỉ trích Dương Mạc Anh Quân khi để lộ nhiều phần cơ thể ở không gian công cộng.

Một bức ảnh khác được chụp tại khu vực Công trường Lam Sơn. Ảnh: FBNV

Một người dùng đặt vấn đề: "Ngay cả khi mặc đồ bảo hộ bên trong để che các bộ phận nhạy cảm, kiểu thời trang này chỉ nên được trình diễn trong khuôn khổ sự kiện với không gian kín thay vì tạo dáng chụp ảnh ở nơi người dân, du khách đều có thể nhìn thấy".

Khi phóng viên liên hệ, người mẫu Dương Mạc Anh Quân xin không phản hồi thêm.

"Rất tiếc tôi không thể trả lời về vấn đề này do liên quan tới hai nhà thiết kế trang phục và hoa vì đây là một thiết kế catwalk trong triển lãm. Hiện sự kiện đã qua và họ cũng không muốn đề cập nên tôi tôn trọng", anh nói.

Mi Lê