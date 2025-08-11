Ngày 11/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với tài xế Hoàng Công Toản (sinh năm 1976, trú tại tổ 2, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) về hành vi "Tranh giành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn".

Nhóm người không cho taxi đón khách trong bến, đuổi phụ nữ bế con nhỏ ra khỏi xe. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào khoảng 10h47, ngày 3/8, tại khu vực bến xe Thái Nguyên, khi một xe taxi công nghệ đang đón khách qua ứng dụng, tài xế Hoàng Công Toản thuộc hãng taxi Bình An đã có hành động chặn đầu, tự ý mở cửa, yêu cầu người phụ nữ bế con nhỏ rời khỏi xe. Không dừng lại ở đó, người này còn kéo một nữ hành khách khác ra khỏi xe giữa thời tiết nắng nóng.

Kết quả xác minh cho thấy, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa tài xế hãng taxi Bình An và hãng taxi Xanh SM liên quan đến vị trí đón, trả khách trong khuôn viên bến xe Thái Nguyên.

Tài xế Toản cho rằng tài xế của Xanh SM đã đón khách tại khu vực “độc quyền” của hãng Bình An, từ đó dẫn đến hành vi thiếu kiềm chế nói trên.

Căn cứ điểm c, khoản 6, Điều 20, Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt tài xế Hoàng Công Toản vì hành vi tranh giành khách trái quy định.

Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên nơi xảy ra sự việc.

Ông Lê Hồng Dương - Giám đốc bến xe Thái Nguyên cho biết, trước đây có khoảng 10 hãng taxi thường xuyên ra vào đón trả khách tại bến, gây mất an ninh trật tự.

Để chấn chỉnh tình trạng này, ban quản lý bến đã giảm xuống còn 3 hãng taxi được phép đón khách trong bến. Tuy nhiên, tình trạng lộn xộn vẫn tiếp diễn, dẫn đến quyết định chỉ cho phép một hãng taxi Bình An được đón khách bên trong bến từ năm 2023.

Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Long – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, việc chỉ cho phép một hãng taxi được đón khách trong bến là không phù hợp với quy định hiện hành.

“Hoạt động vận tải phải đảm bảo sự bình đẳng giữa các đơn vị, không thể tạo ra sự độc quyền vì pháp luật không cho phép. Sở đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu làm rõ vấn đề này”, ông Long nhấn mạnh.

Sau vụ việc, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các bến xe trên địa bàn tăng cường trách nhiệm quản lý, đặc biệt là trong việc đảm bảo an ninh trật tự.