Đọc bài “Mở chiếc phong bì viếng cha, các con lặng người khi đọc mẩu giấy bên trong” của tác giả Hoàng Sơn đăng trên báo VietNamNet, tôi vừa xúc động vừa nhớ đến chuyện của mình.

Hôm ấy, khi đám tang mẹ vừa xong, 3 anh em tôi họp bàn việc chia tiền phúng điếu. Sau khi kiểm đếm, anh cả đề nghị chỉ trích ra một ít để thanh toán chi phí phát sinh trong đám tang mẹ.

Số còn lại, anh muốn cất giữ để sau này xây mộ, làm giỗ cho bà. Anh còn nói tiền ấy là khoản “nợ” nhân nghĩa của bà con hàng xóm. Sau này, xóm giềng có việc, chúng tôi cứ lấy tiền ấy đi viếng.

Tôi thấy lời anh cả nói rất hợp lý nhưng anh hai lại không đồng tình. Anh hai nói, khi tổ chức đám tang cho mẹ, anh đã bỏ ra số tiền không nhỏ. Anh cho rằng tiền phúng điếu nên được xem như khoản bù vào số tiền đã bỏ ra.

Anh hai muốn chia số tiền ấy ra, tránh việc một người giữ cả, sẽ thiếu rõ ràng, minh bạch. Về lâu dài điều đó có thể khiến anh em sinh ra hiểu lầm dẫn đến bất hòa.

Hơn thế, anh hai khẳng định tiền phúng là của người sống dành cho gia đình, không phải “tài sản của người đã mất”. Vì vậy theo anh, việc chia khoản tiền này là điều bình thường, không sai đạo lý.

Theo gợi ý của anh hai, số tiền được chia làm 3 nhưng không đều nhau. Anh cả sẽ là người được nhận ít nhất vì anh ở xa, trước nay hầu như không chăm sóc, phụng dưỡng mẹ.

Anh hai dành phần nhiều hơn cả. Anh nói ngày mẹ còn sống, anh sống chung với bà, có công nuôi dưỡng, chăm sóc mẹ nhiều năm. Đám tang mẹ, anh cũng là người tốn kém nhiều nhất.

Tôi là phận con gái, đã lấy chồng nên được xem như người ngoài. Vì vậy, anh hai đề nghị tôi chỉ nhận một ít tượng trưng.

Đề nghị của anh hai vấp phải sự phản đối quyết liệt từ anh cả. Anh cảm thấy bị tổn thương khi em trai nói tiền chung để lâu sẽ thiếu minh bạch. Anh trách em trai hỗn hào, vượt quyền.

Những tranh luận dần trở nên gay gắt đẩy mâu thuẫn lên cao. Đúng lúc ấy, tôi sực nhớ đến việc trước lúc lâm chung, mẹ có để lại cho chúng tôi mảnh giấy. Mẹ dặn chừng nào tang sự xong xuôi, chúng tôi mới được mở ra đọc.

Lần mở mảnh giấy, tôi bàng hoàng khi thấy dường như mẹ biết trước những điều đang diễn ra. Ngay từ những dòng đầu tiên, mẹ đã dặn chúng tôi đừng vì số tiền phúng điếu mà mất đoàn kết.

Mẹ nói, di nguyện cuối cùng của mình là đem số tiền phúng điếu trong đám tang chia làm 3 phần. Một phần quyên góp vào cơ sở chăm nuôi người già neo đơn ở địa phương, một phần gửi cho quỹ khuyến học của trường làng.

Phần còn lại, mẹ mong anh em tôi gửi cho cậu - người em ruột tật nguyền của mẹ

Cuối thư, mẹ dặn: “Hãy để mẹ san sẻ những gì là cuối cùng của mình đến những phận đời khó khăn hơn mình. Như vậy, mẹ ra đi mới thật sự thanh thản”.

Đọc xong bức thư, tôi òa khóc. Các anh tôi cũng lặng im, gục đầu hổ thẹn. Lời dặn của mẹ không dài, nhưng chạm đến lương tri chúng tôi. Nó giúp chúng tôi nhìn lại mình trong khoảnh khắc dễ lạc lối nhất.

Không ai nói gì nhưng ngầm hiểu sẽ không để mẹ thất vọng. Chúng tôi thắp nén hương cho mẹ, lòng thầm biết ơn mẹ. Dù mẹ không còn nhưng cách mẹ dạy chúng tôi yêu thương lẫn nhau và sống tử tế vẫn còn đó.

Độc giả L.P.V.

