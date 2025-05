XEM CLIP:

Sáng 26/5 trên quốc lộ 1, đoạn qua Chợ Nước Mặn, xã Bình Nguyên, TP Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Do tránh xe máy qua đường thiếu quan sát, một xe tải đã cán đổ hàng loạt xe máy rồi lao vào 3 nhà dân khiến 1 người chết tại chỗ, 3 người bị thương.

Vụ việc đặt ra vấn đề lưu thông qua các điểm đông người (cổng chợ, trường học) cần được quan tâm. Hiện luật quy định rõ: Khi tham gia qua cổng chợ, trường học tài xế phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với người đi bộ và các phương tiện khác, cũng như tuân thủ các biển báo, chỉ dẫn, và tín hiệu giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.C

Phân tích tình huống pháp lý của vụ việc, luật sư Trần Thị Quỳnh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc đánh giá kỹ lỗi của từng bên (tài xế ô tô, người điều khiển xe máy), điều kiện giao thông tại thời điểm xảy ra tai nạn, khoảng cách, tốc độ, khả năng phản ứng và mức độ thiệt hại.

“Việc truy cứu trách nhiệm không chỉ dựa vào hậu quả mà còn căn cứ vào mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và tai nạn xảy ra, cũng như các nguyên tắc công bằng và khách quan trong áp dụng pháp luật”, luật sư Trần Thị Quỳnh thông tin.

Theo luật sư, quy định của pháp luật Việt Nam, tài xế xe tải có thể phải chịu trách nhiệm cả hành chính, dân sự lẫn hình sự tùy theo kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra.

Cụ thể, tại Điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Đối với hành vi điều khiển ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, cụ thể là tránh xe không đúng quy định gây tai nạn, người điều khiển phương tiện có thể bị: Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe theo cơ chế mới về chấm điểm vi phạm hành chính trong giao thông. Ngoài ra, cơ quan chức năng có thể áp dụng các hình thức xử lý bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn.

“Tài xế có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không còn phụ thuộc vào việc xác định lỗi trong khi điều khiển xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. Nếu cơ quan điều tra xác định tài xế có lỗi như: Không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn,... thì tài xế có thể bị truy tố theo Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015. .

Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra chứng minh được tài xế không vi phạm quy định giao thông, tai nạn xảy ra là do tình huống bất ngờ, khách quan không thể tránh khỏi.

Ví dụ, người đi xe máy sang đường đột ngột, khoảng cách quá ngắn để phản ứng an toàn thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 20 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về sự kiện bất ngờ và không phải bồi thường thiệt hại”, luật sư Trần Thị Quỳnh nói.

Đối với người đi xe máy, theo luật sư, trong trường hợp cơ quan điều tra xác minh người này vi phạm luật giao thông (băng qua đường sai quy định, không quan sát, không nhường đường...) được xác định gián tiếp dẫn đến tai nạn.

Cổng trường học, cổng chợ là những điểm nóng về an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn, một chuyên gia giao thông cho rằng bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu và bố trí nhân viên giao thông tại các điểm nóng…

“Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông như đi sai làn đường, đi quá tốc độ, đặc biệt cần trang bị sử dụng các thiết bị như camera giám sát để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm giao thông”, chuyên gia này nói.