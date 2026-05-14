Với vai trò là doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực giao thông công cộng, Transerco đã chủ động xây dựng Đề án chuyển đổi phương tiện xe buýt sử dụng năng lượng xanh đến năm 2035, bám sát lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch của TP. Hà Nội. Trong quá trình triển khai, Tổng công ty luôn rà soát, điều chỉnh phương án thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo hiệu quả đầu tư, cân đối nguồn lực tài chính và đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi theo định hướng của Thành phố.

Những nỗ lực ấy đã từng bước mang lại kết quả rõ nét. Trong năm 2025, Transerco hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 63 xe buýt điện trên 4 tuyến theo đúng tiến độ yêu cầu. Tiếp nối hành trình đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Tổng công ty tiếp tục hoàn thành chuyển đổi 175 xe buýt điện trên 10 tuyến buýt tiếp theo, góp phần mở rộng mạng lưới giao thông xanh trên địa bàn Thủ đô. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng cho kế hoạch chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch trong năm 2026 và những năm tiếp theo của Transerco.

Hình ảnh những chiếc xe buýt điện mang sắc xanh hiện đại, với nhận diện thương hiệu Hanoibus cùng biểu tượng Khuê Văn Các kết hợp họa tiết cánh chim hòa bình, đang ngày càng trở nên quen thuộc trên nhiều tuyến phố Hà Nội, mang đến những trải nghiệm văn minh, thân thiện và tiện nghi hơn cho người dân.

Với những bước tiến trên hành trình chuyển đổi xanh, Transerco thể hiện quyết tâm, khát vọng đổi mới và trách nhiệm của doanh nghiệp với công cuộc chuyển đổi hệ thống giao thông công cộng Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, sạch, bền vững theo đúng chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Chính phủ và Thành phố.

(Nguồn: Transerco)