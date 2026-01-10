Transerco vận hành hơn 3,2 triệu lượt xe buýt trong năm 2025

Chiều 9/1, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nam, Tổng Giám đốc Transerco cho biết, năm 2025 công tác điều hành tại các đơn vị được kiểm soát chặt chẽ; hình ảnh, chất lượng phương tiện và dịch vụ xe buýt tiếp tục được cải thiện, duy trì ổn định.

Transerco đã giữ vững thị phần với 44 tuyến xe buýt đấu thầu lại; rà soát, cân đối quy mô đoàn phương tiện cho 17 tuyến; điều chỉnh biểu đồ, hợp lý hóa 37 tuyến. Tổng công ty cũng kiến nghị tổ chức lại 2 nhánh tuyến và mở thêm nhánh tuyến 20ATC, mở rộng vùng phục vụ tới xã đảo Minh Châu.

Song song với giám sát chất lượng dịch vụ, Transerco tăng cường đào tạo, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ. Việc tiếp nhận và xử lý thông tin khách hàng được triển khai đa kênh, thông qua tổng đài 1900.1296, ứng dụng Timbuyt, các fanpage và kênh Zalo OA “Xe buýt Hà Nội Transerco”.

Lãnh đạo Transerco dự lễ Tổng kết năm 2025

Trong năm 2025, tổng đài chăm sóc khách hàng tiếp nhận gần 140.000 cuộc gọi, chủ yếu là tư vấn, giải đáp lộ trình, dịch vụ, thẻ vé. Đáng chú ý, số thông tin khen ngợi tăng gấp 4,7 lần so với cùng kỳ; số phản ánh giảm và được kiểm soát theo đúng mục tiêu đề ra.

Kết quả cả năm, Transerco vận hành hơn 3,2 triệu lượt xe, đạt 95,3% kế hoạch; sản lượng hành khách ước khoảng 240 triệu lượt, tăng 2,5% so với năm 2024, tiếp tục giữ vững thị phần và quy mô hoạt động.

Đặc biệt, trong năm 2025, Transerco đã hoàn thành thí điểm và đưa vào vận hành 63 xe buýt điện các loại trên 4 tuyến, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của TP Hà Nội và sẵn sàng cho lộ trình chuyển đổi phương tiện xanh. Năm 2026, tổng công ty dự kiến chuyển đổi thêm 175 xe buýt điện, phấn đấu hoàn thành chuyển đổi trước năm 2030.

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Chủ tịch HĐTV Transerco

Cùng với đó, Transerco và các đơn vị thành viên đã đưa vào khai thác gần 300 trụ sạc tại các địa điểm đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu hạ tầng cho kế hoạch chuyển đổi xanh; đồng thời nghiên cứu mở rộng kinh doanh trạm sạc, trạm bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô điện theo chủ trương của Chính phủ và TP. Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Hoàng Trung, Chủ tịch HĐTV Transerco nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, có ý nghĩa nền tảng cho định hướng phát triển giai đoạn mới. Mục tiêu tăng trưởng được xác định từ 11% trở lên, đòi hỏi toàn hệ thống phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn.

Theo đó, các đơn vị xe buýt và vận tải cần tập trung công tác đấu thầu tuyến, bảo đảm hiệu quả vận hành, phát huy vai trò chủ lực của doanh nghiệp Nhà nước trong vận tải hành khách công cộng; siết chặt điều hành để bảo đảm sản lượng theo kế hoạch.

Cùng với lĩnh vực xe buýt, Transerco sẽ đẩy mạnh phát triển kinh doanh trên các lĩnh vực khác nhằm bảo đảm tăng trưởng bền vững, đóng góp vào mục tiêu chung của doanh nghiệp và Thủ đô.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là chủ động nguồn lực, đẩy nhanh chuyển đổi xanh trong giao thông công cộng, từng bước chuyển sang phương tiện sử dụng điện theo lộ trình, phấn đấu hoàn thành trước năm 2030.

Song song đó, tiếp tục đầu tư nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị và điều hành.

Lãnh đạo Transerco cũng yêu cầu tập trung triển khai các dự án đầu tư hạ tầng, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, trong đó có các dự án theo tuyến đấu thầu như Minh Khai - Mai Dịch; đồng thời ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ chuyển đổi sang phương tiện điện, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.