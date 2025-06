Báo VietNamNet vừa trao số tiền 83.270.176 đồng tới gia đình em Phan Thuý An (SN 2007, ở Đồng Nai), nhân vật trong bài viết: “Gia cảnh khốn khó của nữ sinh lớp 12 sau vụ tai nạn giao thông”.

Báo VietNamNet trao số tiền 83.270.176 đồng, tấm lòng bạn đọc gửi tới gia đình em Phan Thuý An.

Sáng 14/3/2025, trên đường đi học, Thúy An không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng: gãy khung chậu, vỡ bàng quang, tổn thương phần mềm, lóc da vùng đùi và vùng cụt.

Từ ngày con gái gặp nạn, hành trình chạy chữa cho con thật gian nan. Thúy An phải trải qua 12 lần phẫu thuật đau đớn mới giữ được sự sống. Gia đình chị Trần Thị Thanh My (SN 1980, mẹ An) phải chạy vạy khắp nơi vay mượn số tiền lớn để chi phí điều trị cho con.

Trong khi số tiền nợ ngân hàng do mua nhà không may bị lừa vẫn chưa trả hết, thì lúc con gái gặp nạn, vợ chồng chị lại tiếp tục vay thêm, khiến nợ chồng nợ.

Biết bố mẹ nghèo khó, phải bươn chải lo cho chị em mình, An từng tự nhủ: sau khi tốt nghiệp cấp 3, em sẽ đi làm để đỡ đần cha mẹ. Nào ngờ, ý định ấy chưa kịp thực hiện thì tai ương ập đến.

Vì thế, dù thân thể chịu nhiều đau đớn, khi tỉnh dậy Thúy An vẫn mong muốn mình sớm khỏe mạnh để kịp quay lại trường thi tốt nghiệp.

Trong lúc khó khăn, Thúy An được Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh. Cảm thương trước số phận của em, nhiều bạn đọc gần xa đã chung tay hỗ trợ với tổng số tiền 83.270.176 đồng. Ngoài ra, chị My còn nhận được hơn 20 triệu đồng, số tiền bạn đọc gửi trực tiếp vào tài khoản cá nhân.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của Thúy An, chị My cho biết hiện con đã được chuyển về bệnh viện tỉnh để tiếp tục điều trị. Dự kiến ngày 20/6 tới, con sẽ tái khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị phần bàng quang bị tổn thương.

Cầm trên tay số tiền 83.270.176 đồng, tấm lòng quý báu của bạn đọc, chị My xúc động nói:

“Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè gần xa, các mạnh thường quân, đặc biệt là các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã quan tâm, yêu thương và giúp đỡ cháu. Với số tiền này, tôi có thêm điều kiện để tiếp tục chữa trị cho con, mong con sớm khỏe mạnh, tiếp tục thực hiện ước mơ còn dang dở”.