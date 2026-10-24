Hai con trâu sổng chuồng chạy ra đường và hung hãn húc người dân ở Lâm Đồng. Con trâu làm 6 người bị thương, trong đó một nạn nhân bất tỉnh.

XEM CLIP: Trâu "điên" húc người ở tỉnh Lâm Đồng. (Nguồn: Thái Ngọc)

Chiều tối 24/10, hai con trâu sổng chuồng chạy trên đường ở xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Khi gặp hai người đi xe máy, con trâu to hung hãn lao tới húc. Quá hoảng sợ, hai người này đã bỏ lại xe máy để chạy thoát thân.

Con trâu húc người đi đường. Ảnh: Thái Ngọc

Người dân địa phương cho biết, trên đoạn đường khoảng 1km, con trâu làm 6 người bị thương, trong đó một nạn nhân bất tỉnh, những người còn lại chấn thương phần mềm. Sự việc khiến cả khu phố náo loạn.

Bà Mai Thị Tám (ở xã Đinh Văn Lâm Hà) chia sẻ, khi bà đang ngồi trên xe máy do chồng chở thì bị trâu húc, gây chảy máu. Vợ chồng bà đã đến Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà để kiểm tra vết thương.

Trên đường chạy, con trâu lao vào một đám cưới, húc đổ bàn tiệc và làm vỡ chén bát. Những người có mặt kịp thời tháo chạy nên không bị thương. Con trâu còn húc hỏng 1 xe máy và 1 ô tô đỗ trên vỉa hè.

Người dân cùng lực lượng chức năng đã tìm cách khống chế 2 con trâu. Con trâu lớn bị dồn vào khuôn viên một ngôi nhà, nhiều người phối hợp giữ cổng để ngăn con vật thoát ra ngoài.

Nhiều người cùng giữ cổng để ngăn con trâu thoát ra ngoài. Ảnh: Thái Ngọc

Theo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà, lực lượng chức năng đã khống chế 2 con trâu và đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực.