Dù đầu tư bài bản vào chăm sóc da, không ít phụ nữ vẫn nhận ra gương mặt mình thiếu đi sự tươi tắn khó gọi tên: da mịn, sáng nhưng đường nét nhòa dần, thần sắc chưa cải thiện, ánh nhìn kém linh hoạt. Theo ghi nhận từ Seryn Clinic (tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Quốc tế Medpro Asia), đây là biểu hiện thường gặp ở nhóm khách hàng sau 45 tuổi, và nguyên nhân thường không nằm ở bề mặt da.

Lão hóa tầng sâu: Cùng biểu hiện, khác nguyên nhân

Trong đánh giá chuyên môn, cảm nhận tươi tắn hay mệt mỏi của một gương mặt phụ thuộc vào nhiều yếu tố đồng thời: độ nâng đỡ của mô mềm, sự linh hoạt của cơ mặt, trạng thái nội tiết và khả năng phục hồi tổng thể của cơ thể chứ không riêng chất lượng bề mặt da.

BS. Hồ Thị Ánh Nhật, Phụ trách Da liễu tại Seryn Clinic, cho biết: "Khi các cấu trúc nâng đỡ suy giảm hoặc hoạt động cơ mặt thay đổi, gương mặt có thể trông kém sắc hơn dù làn da vẫn duy trì được độ mịn và độ sáng".

Còn theo Bác sĩ Phạm Đăng Khiêm, Phụ trách Nội tiết - Phụ khoa tại Seryn Clinic, điều này cũng lý giải một thực tế thường gặp trong thăm khám: cùng một biểu hiện lão hóa bên ngoài nhưng nguyên nhân ở mỗi người lại hoàn toàn khác nhau.

“Có trường hợp liên quan đến sự suy giảm cấu trúc mô mềm và hệ cơ xương nâng đỡ; có trường hợp chịu tác động rõ từ biến động nội tiết; cũng có người bị cộng hưởng bởi nhịp sinh hoạt, chất lượng giấc ngủ và khả năng phục hồi của cơ thể. Những biến đổi này diễn ra âm thầm ở các tầng sâu. Khách hàng đối diện có thể cảm nhận được nhưng khó gọi tên, và hoàn toàn không thể giải quyết chỉ bằng chăm sóc bề mặt”, BS. Khiêm khẳng định.

Khi nguyên nhân chưa được nhận diện chính xác, các giải pháp dù tốn kém vẫn khó mang lại thay đổi thực sự. Gương mặt có thể cải thiện ở một điểm, nhưng thần sắc tổng thể vẫn chưa thay đổi vì nguyên nhân nền chưa được xử lý đúng. Đây cũng là lý do tiếp cận đơn chuyên khoa dễ dẫn đến tình trạng chỉ nhìn thấy một phần vấn đề và hiệu quả can thiệp vì thế cũng chỉ dừng lại ở một phần.

Thăm khám đa chuyên khoa: “đọc” đúng gương mặt trước khi can thiệp

Tại Seryn Clinic, thăm khám đa chuyên khoa được xây dựng để kết nối dữ liệu gương mặt với những thay đổi sinh học bên trong thay vì chỉ trả lời "da đang gặp vấn đề gì", quá trình đánh giá còn xác định yếu tố nào đang thực sự chi phối diện mạo ở từng trường hợp cụ thể.

Sự phối hợp giữa các chuyên khoa Da liễu, Thẩm mỹ, Nội tiết - Phụ khoa, Cơ Xương Khớp,… cho phép gương mặt được nhìn nhận như một hệ thống liên kết thay vì tập hợp các vấn đề rời rạc.

Cụ thể: Da liễu đánh giá chất lượng và tình trạng da ở bề mặt; Thẩm mỹ phân tích cấu trúc và đường nét tổng thể của gương mặt; Cơ Xương Khớp xem xét hệ nâng đỡ - nơi sự suy giảm thường diễn ra âm thầm nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến độ săn chắc; Nội tiết - Phụ khoa đánh giá các biến đổi hormone có thể tác động đến mô, da và phân bố mỡ.

Khi các góc nhìn này được đặt trong cùng một hệ quy chiếu, bác sĩ có đủ cơ sở để xác định đúng trọng tâm can thiệp tránh xử lý những điểm không phải nguyên nhân thực sự, đồng thời không bỏ sót những yếu tố đang âm thầm ảnh hưởng đến diện mạo.

Theo đại diện Seryn Clinic, mục tiêu không nằm ở việc thay đổi diện mạo mà là phục hồi sự cân bằng vốn có của gương mặt. Khi các yếu tố được xử lý đúng trọng tâm, thần sắc có thể cải thiện theo hướng ổn định hơn thay vì chỉ giải quyết phần ngọn.

Từ giải pháp nhanh đến hiểu đúng gốc rễ: Xu hướng đang thay đổi

Tại Seryn Clinic, ngày càng nhiều khách hàng chọn quay lại từ bước thăm khám ban đầu sau khi đã trải qua nhiều phương pháp khác nhau. Không phải vì các phương pháp đó không có giá trị, mà vì họ nhận ra rằng hiệu quả thực sự bắt đầu từ việc hiểu đúng: hiểu đúng gương mặt, hiểu đúng nguyên nhân, và từ đó mới có thể lựa chọn đúng hướng can thiệp.

Đây là tín hiệu của một thay đổi rõ trong nhận thức làm đẹp: thay vì tìm giải pháp nhanh, người dùng bắt đầu đặt câu hỏi về nguyên nhân và xem việc hiểu đúng gương mặt là điều kiện tiên quyết của hiệu quả làm đẹp thực sự.

Seryn Clinic (Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Quốc tế Medpro Asia) Hotline: 0906 666 206 - 0902 666 936 Website: seryn.vn Fanpage: https://www.facebook.com/phongkhamserynvietnam Địa chỉ: Tòa nhà 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định (Phường Đa Kao, Quận 1 cũ), TP. Hồ Chí Minh. GPHĐ: 11149/HCM-GPHĐ do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp



(Nguồn: Công ty Cổ phần Quốc tế Medpro Asia)