Tuy nhiên, theo các chuyên gia da liễu, đây là một quan niệm chưa hoàn toàn chính xác và dễ khiến nhiều người hiểu sai trong chăm sóc da trong mùa đông.

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS. Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, nước đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của cơ thể, không chỉ riêng làn da. Nước tham gia vào hầu hết các quá trình chuyển hóa, giúp duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan.

Tuy nhiên, việc uống nhiều nước không đồng nghĩa với việc da sẽ được cấp ẩm trực tiếp từ bên trong.

“Nước rất cần thiết cho cơ thể nhưng nói rằng uống nhiều nước sẽ làm da ẩm hơn một cách trực tiếp thì không hoàn toàn đúng. Da chịu tác động rất lớn từ môi trường bên ngoài, đặc biệt vào mùa đông khô lạnh”, PGS.TS Doanh nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm này, bác sĩ Dương Thị Lan, Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho rằng việc uống đủ 2 lít nước mỗi ngày nhưng da vẫn xấu là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Bác sĩ Dương Thị Lan khám cho bệnh nhân. Ảnh: N. Huyền

Theo BS Lan, uống đủ nước chỉ là một trong nhiều yếu tố giúp duy trì làn da khỏe mạnh, chứ không phải yếu tố quyết định duy nhất.

Thực tế, trong mùa đông, độ ẩm không khí giảm thấp khiến lượng nước trên bề mặt da bốc hơi nhanh hơn. Khi da thiếu độ ẩm dễ dẫn đến tình trạng khô, bong tróc, thậm chí nứt nẻ, chảy máu, hàng rào bảo vệ da suy yếu khiến làn da dễ nhiễm khuẩn, nhiễm virus…

4 nguyên tắc giúp da không thô ráp, nứt nẻ

Bác sĩ Lan cho biết để có làn da không khô, bong tróc, nứt nẻ trong mùa đông, người dân cần tuân thủ các nguyên tắc sau.

Thứ nhất, bạn cần dưỡng ẩm cho da, đây là nguyên tắc đóng vai trò then chốt. Thoa kem dưỡng ẩm là cách nhanh và hiệu quả nhất giúp giảm khô, bong tróc cho mọi người. Tùy từng tình trạng da, vị trí da trên cơ thể, thời tiết từng mùa, đặc điểm da của mỗi người mà cần lựa chọn sản phẩm phù hợp. Vào mùa hè, các sản phẩm dạng lotion có thể đã đủ, nhưng mùa đông nên ưu tiên kem dưỡng có kết cấu đặc, dưỡng ẩm tốt hơn như dạng kem, mỡ, dầu dưỡng da.

Ngoài ra, việc chọn sản phẩm dưỡng ẩm có thành phần theo cơ chế dưỡng ẩm khác nhau đối với từng trường hợp cụ thể cũng rất quan trọng. Sản phẩm dưỡng ẩm nên được bôi ít nhất 2 lần mỗi ngày, với những người mắc bệnh lý về da như viêm da cơ địa, vảy nến thường cần số lần bôi nhiều hơn.

Thứ hai, người dân cần thay đổi một số thói quen sinh hoạt.

Thói quen tắm nước quá nóng cũng là “thủ phạm” khiến da khô hơn do làm trôi lớp dầu bảo vệ da. Dù trời lạnh, bạn chỉ nên tắm và rửa mặt bằng nước ấm vừa phải. Sau khi tắm hoặc rửa mặt, bạn nên thoa kem dưỡng ẩm trong vòng 3-5 phút để khóa ẩm tốt hơn.

Đồng thời, bạn chỉ nên sử dụng sữa rửa mặt, sữa tắm dịu nhẹ, ít bọt, giàu thành phần dưỡng ẩm để hạn chế làm mất lớp lipid tự nhiên của da.

Thứ ba, việc sử dụng điều hòa chế độ ấm, máy sưởi trong mùa đông cũng làm không khí khô hơn. Do đó, bạn nên kết hợp sử dụng máy tạo ẩm để duy trì độ ẩm không khí, giúp da ít bị mất nước.

Thứ tư, chế độ ăn uống cần đầy đủ nước, vitamin và khoáng chất phù hợp. Việc uống nước không chỉ quan tâm đến số lượng mà còn cần uống đúng cách. Thay vì uống dồn nhiều nước một lúc, bạn nên chia nhỏ lượng nước và uống đều trong ngày.

Uống nước khi cơ thể khát đã là dấu hiệu thiếu nước nhẹ, vì vậy nên chủ động bổ sung nước sớm. Có thể bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước ấm, uống thêm nước giữa các bữa ăn và hạn chế đồ uống chứa nhiều caffeine, rượu bia vì dễ gây mất nước. Bên cạnh nước lọc, có thể bổ sung nước từ canh, rau củ, trái cây giàu nước.

“Một chế độ ăn uống đầy đủ vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin A, C, E, omega-3 cũng góp phần nuôi dưỡng làn da chúng ta khỏe mạnh từ bên trong. Khi kết hợp đồng bộ giữa uống nước đúng cách, chăm sóc da hợp lý và lối sống khoa học, làn da của bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn trước tình trạng khô nẻ trong mùa đông”, bác sĩ Lan chia sẻ.