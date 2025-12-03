Nhịp sống riêng tư giữa “ốc đảo xanh” của Mizuki Park

Với thế hệ thành đạt, “riêng tư” gần như là tiêu chuẩn an cư thiết yếu Từ nhu cầu đó, các compound khép kín là lựa chọn lý tưởng, khi hội tụ 3 yếu tố của lối sống hiện đại: an ninh 24/7, môi trường giao hòa với thiên nhiên, cộng đồng cư dân tương xứng và tiện ích đặc quyền dành cho cư dân. Trellia Cove, thuộc dự án đô thị Mizuki Park, là phân khu hiếm hoi đáp ứng trọn vẹn những giá trị đó.

Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng tại dự án Mizuki Park. Ảnh phối cảnh dự án

Trellia Cove được quy hoạch như tâm điểm an cư biệt lập bên trong Mizuki Park với quy mô hơn 8.000m2. Gói gọn tất cả các yếu tố chuẩn compound vào (24 nhà phố hữu hạn cùng 817 căn hộ cao tầng riêng tư đáp ứng đa dạng nhu cầu nâng tầm cuộc sống cho giới thành đạt.

Điểm làm nên sức hút của phân khu là tính biệt lập hiếm có, nhờ nằm cuối trục xương sống của toàn khu đô thị và sở hữu an ninh khép kín với hệ thống 3 lớp kiểm soát nghiêm ngặt.

Thiết kế phân khu lấy cảm hứng từ hình tượng “Tre” - biểu trưng cho sự thanh thoát, kiên vững trong văn hóa Á Đông. Ảnh phối cảnh dự án

Bên cạnh yếu tố riêng tư, Trellia Cove nổi bật với tầm nhìn cảnh quan hiếm có khi sở hữu hai mặt hướng thủy: Một mặt ôm trọn kênh đào cảnh quan xanh mát, mặt còn lại hướng đến rạch Bà Lào. Đây là lợi thế gần như không thể tái tạo ở các khu đô thị hiện hữu, vốn khan hiếm quỹ đất ven mặt nước.

Bên trong phân khu, hệ tiện ích được thiết kế đa lớp, chăm sóc trọn vẹn nhu cầu từng thế hệ: người lớn tuổi thư thái tại vườn thiền, công viên ven kênh hay sân cộng đồng; người trẻ tận hưởng clubhouse, hồ bơi, gym‑yoga ngoài trời và coworking; trẻ nhỏ vui chơi tại sân đa năng, góc trò chơi dân gian và sân vận động liên hoàn.

Tiện ích nội khu đáp ứng nhu cầu đa thế hệ. Ảnh phối cảnh dự án

Hơn hết, Trellia Cove thừa hưởng phong cách sống giàu bản sắc đã được định hình từ hơn 4.000 gia đình đang an cư tại Mizuki Park, để từ đó phát triển thành một cộng đồng cư dân đồng điệu, văn minh. Tại đó, tinh thần “tình làng nghĩa xóm” của người Việt vẫn giữ trọn, nhưng được nâng tầm bởi mối quan hệ tương xứng với chuẩn sống của tầng lớp thành đạt.

Đón “dòng chảy” hạ tầng tỷ đô khu Nam Sài Gòn

Là compound cuối cùng trong dự án khu đô thị Mizuki Park, Trellia Cove được xem là tài sản an trú cho thế hệ thịnh vượng bởi đáp ứng tiêu chí giữ giá tốt - rủi ro thấp - biên độ tăng trưởng dài hạn. Báo cáo thị trường quý III/2025 của Sallvis TP.HCM cho thấy, nguồn cung nhà thấp tầng và căn hộ tại các khu đô thị hoàn chỉnh lõi nội đô ngày càng hạn chế, trong khi nhu cầu rất lớn. Các compound riêng tư với số lượng hữu hạn như Trellia Cove được xem là “hàng hiếm”, tạo tiền đề tăng giá bền vững bởi nguồn cung không thể tái lập.

Trellia Cove với số lượng giới hạn trở thành “của hiếm” trên thị trường. Ảnh phối cảnh dự án

Nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh - huyết mạch kết nối khu Nam với trung tâm và cao tốc Bến Lức - Long Thành, Trellia Cove trực tiếp hưởng lợi từ dòng chảy hạ tầng tỷ đô. Đây là giao điểm chiến lược hứa hẹn mở ra mặt bằng giá mới trong chu kỳ dài hạn, nhất là 5 năm tới khi các dự án trọng điểm đi vào vận hành.

Tọa độ của dự án cũng mang đến nguồn cầu mua ở thực và đầu tư khai thác “khổng lồ”, khi cùng lúc phục vụ nhiều nhóm đối tượng, đơn cử: người làm việc tại Phú Mỹ Hưng/quận 7 cũ/quận 1 cũ và nhóm khách hàng cần kết nối hai chiều thuận tiện đến miền Tây. Trong tầm nhìn ngắn hạn, vị trí tâm điểm giao thương góp phần gia tăng tính thanh khoản cho dự án.

Phân khu Trellia Cove nằm trên trục huyết mạch với tâm điểm giao thương. Ảnh phối cảnh dự án

Với quỹ sản phẩm giới hạn, hưởng lợi từ hạ tầng đồng bộ và hệ sinh thái đã hoàn thiện của Mizuki Park, Trellia Cove là lựa chọn nâng tầm chất lượng sống hiện tại với dư địa tăng trưởng bền vững trong tương lai. Điều này càng gia tăng sức nóng cho phân khu, nhất là trong thời điểm dự án vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận trong ngắn hạn.

Điểm hẹn đầu tư, trải nghiệm hệ sinh thái bất động sản Nam Long dịp cuối năm Nam Long Journey 2025 - chuỗi sự kiện trải nghiệm tích hợp quy mô lớn diễn ra trong 3 ngày, từ 5 - 7.12.2025, tại Thisky Hall Sala Convention (10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM). Đây là lần đầu tiên thương hiệu Bất động sản 33 năm tuổi - Nam Long giới thiệu toàn cảnh chuỗi dự án đô thị & hệ sinh thái bằng hình thức "experience integrated", ứng dụng loạt công nghệ trình diễn hiện đại, tích hợp trải nghiệm đa giác quan mang đến cho khách hàng và đối tác góc nhìn toàn diện, mới mẻ và đa chiều về hành trình kiến tạo đô thị của tập đoàn. Đăng ký tham dự tại:

https://living.namlongvn.com/journey-registration.

An Mai