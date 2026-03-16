Khoảng 7h sáng 16/3, trên đường đi công tác, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến (Bệnh viện Thận Hà Nội) đã kịp thời tham gia cấp cứu một nam thanh niên bị ngừng tuần hoàn do tai nạn giao thông tại ngõ 100 đường Nguyễn Chí Thanh.

Phát hiện bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ Tiến lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu tại chỗ. Nhờ được xử trí kịp thời, bệnh nhân đã phục hồi tuần hoàn và tỉnh lại.

Video bác sĩ Tiến ép tim cứu bệnh nhân. Nguồn: BVCC.

Sau đó, bác sĩ Tiến tiếp tục liên hệ Trung tâm Cấp cứu 115 (Hà Nội) để chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất nhằm theo dõi và điều trị tiếp.

Hành động nhanh chóng, chuyên nghiệp của bác sĩ đã góp phần giành lại sự sống cho người bệnh, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh.

Theo các bác sĩ, việc phổ cập kỹ năng hồi sức tim phổi cho nhân viên y tế và xa hơn là cộng đồng sẽ giúp hình thành “những cánh tay nối dài” trong cấp cứu ban đầu. Khi kỹ năng sơ cứu được lan tỏa rộng rãi, cơ hội sống của người gặp nạn trong những phút đầu tiên - thời điểm quyết định nhất sẽ được nâng lên.

