Ngày 17/3, TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã ký quyết định tặng Giấy khen cho bác sĩ Nguyễn Huy Tiến (Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thận Hà Nội) vì thành tích đột xuất cứu người trong tình huống khẩn cấp.

Việc khen thưởng được ban hành chỉ một ngày sau sự việc, thể hiện sự vào cuộc nhanh chóng của lãnh đạo ngành y tế Thủ đô trong việc ghi nhận và tôn vinh những hành động đẹp, giàu tính nhân văn.

Đánh giá về sự việc, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện nhấn mạnh đây là hành động kịp thời, chính xác, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, y đức và bản lĩnh nghề nghiệp của người thầy thuốc. Qua đó, lan tỏa thông điệp: “Người thầy thuốc không chỉ làm việc trong bệnh viện mà luôn sẵn sàng cứu người ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, cứu người không chờ điều kiện”.

Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến ép tim cứu nạn nhân. Ảnh: BVCC.

Trước đó, khoảng 7h sáng ngày 16/3, trên đường đi công tác chỉ đạo tuyến tại Sóc Sơn, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến (33 tuổi) đã phát hiện một nam thanh niên gặp tai nạn giao thông tại khu vực ngõ 100, đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), trong tình trạng nguy kịch, ngừng tuần hoàn. Không chút do dự, anh lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, khai thông đường thở và thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu ngay tại hiện trường, đồng thời nhờ người dân gọi cấp cứu 115.

Nhờ phản ứng nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp, sau khoảng 2–3 phút ép tim liên tục, nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, tự thở trở lại và dần tỉnh. Khoảng 30 phút sau, xe cấp cứu 115 có mặt, tiếp nhận và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bác sĩ Tiến cho biết, thời điểm đó anh thấy nhiều người tụ tập quanh nạn nhân nằm bất động giữa đường, thậm chí có người đã rải tiền lẻ vì nghĩ nạn nhân không qua khỏi. Khi kiểm tra, anh nhận thấy bệnh nhân tím tái, không còn phản xạ, không bắt được mạch và có dấu hiệu ngừng tuần hoàn nên lập tức tiến hành cấp cứu tại chỗ.

Hành động dũng cảm, kịp thời của bác sĩ không chỉ cứu sống một mạng người mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người thầy thuốc tận tâm, luôn sẵn sàng vì sự sống của người bệnh.