Khu vực phà Gianh (Quảng Trị) là “tọa độ lửa” trên tuyến chi viện chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1964-1973. Nơi đây vừa là điểm trung chuyển hậu cần, vừa là mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân, hải quân Mỹ.

Tối mai, tại khu Di tích Phà Gianh - thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Trị sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật, chính luận “Bản hùng ca trên sông” nhằm tri ân những đóng góp, hy sinh của các lực lượng tại nơi đây.

Phà Gianh – cảng Gianh là toạ độ lửa trong giai đoạn chống chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ

Theo Ban tổ chức, chương trình không chỉ mang tính nghệ thuật mà nhấn mạnh chiều sâu chính luận, làm rõ vị trí chiến lược của phà Gianh – cảng Gianh trong hệ thống vận tải chi viện cho miền Nam. Những tư liệu về các trận đánh lớn, đặc biệt trong các năm 1964-1965, cùng câu chuyện về tuyến vận tải biển tiền thân của đường Hồ Chí Minh trên biển, được lồng ghép nhằm khẳng định tầm nhìn và sự sáng tạo trong tổ chức chiến tranh nhân dân.

Điểm nhấn của chương trình là việc đưa các nhân chứng lịch sử, những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia, qua đó bổ sung “lời chứng sống” cho các sự kiện lịch sử.

Hình ảnh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Xuân Khuể, người từng làm nhiệm vụ cảm tử phá thủy lôi, hay những câu chuyện từ chiến dịch K4 năm 1966, góp phần làm rõ vai trò của con người trong bảo đảm mạch máu giao thông chiến lược.

Chương trình chuyển tải thông điệp về công tác “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công, một chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Việc kết hợp tổ chức chương trình với khánh thành công trình tưởng niệm tại khu vực phà Gianh cho thấy sự quan tâm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Nhà sản xuất Phan Tiến Dũng cho biết, ê kíp đã tiếp cận khoảng 20 nhân chứng lịch sử để xây dựng nội dung, lấy sự thật lịch sử làm trung tâm, qua đó bảo đảm tính chính luận và độ tin cậy của chương trình. “Nghệ thuật chỉ là phương tiện để làm sáng rõ lịch sử, không thay thế chiều sâu chính luận”, ông nói.

Thông qua cách tiếp cận này, “Bản hùng ca trên sông” không dừng ở một chương trình biểu diễn, mà góp phần củng cố nhận thức xã hội về giá trị của hòa bình, về những hy sinh của các thế hệ đi trước, cũng như trách nhiệm tiếp nối trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình được phát sóng trực tiếp từ 20h10 đến 21h40 ngày 18/4 trên VTV1.

