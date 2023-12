{"article":{"id":"2223925","title":"Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2023","description":"Cuộc thi và Triển lãm mỹ thuật Việt Nam năm 2023 vừa khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội.","contentObject":"<p>Sự kiện nhằm tôn vinh, ghi nhận những thành tựu nghệ thuật, khuyến khích các họa sĩ, nghệ sĩ, nhà điêu khắc sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị về nội dung và nghệ thuật phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; góp phần thúc đẩy thị trường mỹ thuật Việt Nam, phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là sự kiện quan trọng của giới mỹ thuật cả nước.</p>

<p>Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, cuộc thi và Triển lãm mỹ thuật Việt Nam năm 2023 đã phản ánh tương đối trung thực đời sống mỹ thuật Việt Nam hiện nay, trong đó có những suy tư, trăn trở và chiêm nghiệm của nghệ sĩ về cuộc sống đương đại; những chuyển biến về quan niệm nghệ thuật; sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ...</p>

<p>Các tác phẩm chọn triển lãm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; chuyển tải những thông điệp mang tính xã hội, thời cuộc rõ nét; có sự mở rộng, phong phú về tư duy sáng tác, ngôn ngữ tạo hình với nhiều phong cách; sự đa dạng trong hình thức biểu đạt, kỹ thuật thể hiện tác phẩm; đa dạng trong chất liệu với những tìm tòi thể nghiệm mới...</p>

<p>Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá: “Sự góp sức hùng hậu, sự chuyển tiếp liền mạch giữa các thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc đã tạo nên sự thành công, phát triển của mỹ thuật Việt Nam. Một thế hệ các nghệ sĩ trẻ đã và đang trưởng thành với những tư duy sáng tạo mới, những nỗ lực tìm tòi thể nghiệm trên các chất liệu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa. Chính những điều này giúp chúng ta có quyền hy vọng vào sự phát triển hơn nữa của nền mỹ thuật Việt Nam với nhiều tác phẩm, công trình mỹ thuật chất lượng cao trong những năm tiếp theo”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4949838739134-4fd686313da1e7a396a2e012edc8ddf6-328.jpg?width=768&s=AUvkg4oRoCpCiIGrp52eGw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4949838739134-4fd686313da1e7a396a2e012edc8ddf6-328.jpg?width=1024&s=e26MeJtecOtL-RezrZ3k4g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4949838739134-4fd686313da1e7a396a2e012edc8ddf6-328.jpg?width=0&s=u8P2zHnr9cFWThVa3hUwew\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4949838739134-4fd686313da1e7a396a2e012edc8ddf6-328.jpg?width=768&s=AUvkg4oRoCpCiIGrp52eGw\" alt=\"z4949838739134 4fd686313da1e7a396a2e012edc8ddf6.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4949838739134-4fd686313da1e7a396a2e012edc8ddf6-328.jpg?width=260&s=hcJxQghSAaFW42ITPfmc8g\"></picture>

<figcaption>Tác phẩm \"Dáng hồng thơm hương\" của Lê Nguyên Chính.</figcaption>

</figure>

<p>Sau hơn 4 tháng phát động cuộc thi, BTC đã nhận được 3.825 tác phẩm của 1.513 tác giả từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước gửi về tham dự. Hội đồng nghệ thuật đã chọn 292 tác phẩm gồm 74 tác phẩm điêu khắc, 218 tác phẩm hội họa, đồ họa và các hình thức khác để <a href=\"https://vietnamnet.vn/trien-lam-tag14499630525216912637.html\">triển lãm</a>.</p>

<p>BTC quyết định trao giải thưởng cho 27 tác phẩm xuất sắc tại triển lãm, gồm 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về tác phẩm <em>Dáng hồng thơm hương</em> (Lê Nguyên Chính, TP.HCM), <em>Cây phong ba</em> (Vũ Quang Sáng, Hà Nội).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4949838794888-b730d18240a2907b71859eeaf7d11b38-329.jpg?width=768&s=teHv7uoYuJDRHWkBNFYi9Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4949838794888-b730d18240a2907b71859eeaf7d11b38-329.jpg?width=1024&s=4BHiAB6dlNltrIJ5MdRZWQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4949838794888-b730d18240a2907b71859eeaf7d11b38-329.jpg?width=0&s=EwerjyKv2YOWUfW7KQzw_A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4949838794888-b730d18240a2907b71859eeaf7d11b38-329.jpg?width=768&s=teHv7uoYuJDRHWkBNFYi9Q\" alt=\"z4949838794888 b730d18240a2907b71859eeaf7d11b38.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4949838794888-b730d18240a2907b71859eeaf7d11b38-329.jpg?width=260&s=zNeP4CM55OnGnqxSFDyR2Q\"></picture>

<figcaption>\"Cây phong ba\" - Vũ Quang Sáng.</figcaption>

</figure>

<p>6 giải Nhì gồm: <em>Phố</em> (Lê Công Vương, Cần Thơ), <em>Nước mắt Sài Gòn - Covid 2021</em> (Vũ Văn Quyền, Hà Nội), <em>Sống mòn</em> (Hà Phước Duy, Long An), <em>Không có bầu trời</em> (Nguyễn Khắc Hân, Bắc Ninh), <em>Phố nghiêng</em> (Trần Đình Thắng, Bình Dương), <em>Vườn ươm</em> (Lê Ngọc Thái, Thừa Thiên - Huế).</p>

<p>Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra đến hết ngày 20/12. </p>

