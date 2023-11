Kéo dài đến 18/11, Forever Is Now III là triển lãm thường niên nhằm tôn vinh văn hoá Ai Cập cổ xưa thông qua sự sáng tạo đương đại. Sự kiện được tổ chức bởi Nadine Abdel Ghaffar, người sáng lập công ty nghệ thuật Art D'Égypte có trụ sở tại Cairo. UNESCO tham gia giám sát để đảm bảo an toàn cho kỳ quan thế giới hơn 4.500 năm tuổi.

Đây là năm thứ 3 triển lãm Forever Is Now được tổ chức bên cạnh công trình kiến trúc vĩ đại của Ai Cập. Năm nay, các tác phẩm gắn liền với những chủ đề xoay quanh kim tự tháp, từ thần thoại, tâm linh đến sự sáng tạo trong kỹ thuật và kiến trúc.

Tác phẩm 'Mirror Gate' của nghệ sĩ Pilar Zeta. Ảnh: Art D'E.

Nghệ sĩ người Argentina, Pilar Zeta, sống tại Mexico City, đã tạo ra Mirror Gate (Cổng gương), một cổng đá vôi được trang trí bằng vàng và những quả cầu màu xanh óng ánh, trên cùng là một đỉnh hình chóp. Bên dưới, một lối đi hình bàn cờ dẫn đến một vật thể hình dáng quả trứng tráng gương, đặt trên cột.

Zeta nói: “Tôi luôn bị mê hoặc bởi Kim tự tháp Giza và toàn bộ nền văn hóa Ai Cập cổ đại – sự huyền bí xung quanh nó, những điều bí ẩn.Theo quan điểm của tôi, các kim tự tháp là tác phẩm điêu khắc thiêng liêng nhất trên Trái đất”.

'RA' lấy cảm hứng từ thần Mặt trời trong văn hoá Ai Cập cổ đại. Ảnh: Art D'E.

Việc sử dụng vật liệu mang tính biểu tượng cũng rất quan trọng đối với nghệ sĩ, nhà thiết kế Hà Lan Sabine Marcelis, người đã sử dụng kính cho tác phẩm điêu khắc RA, một cấu trúc đồng hồ Mặt trời được đặt theo tên của thần Mặt trời Ai Cập cổ đại.

“Ai Cập là nơi sản sinh ra cả đồng hồ mặt trời và thủy tinh, tôi muốn bày tỏ lòng tôn kính đối với những phát minh đáng kinh ngạc đó. Ngay bản thân các kim tự tháp cũng là một dạng đồng hồ mặt trời”, Marcelis giải thích.

Cách bày trí của 'Horizon' tạo ra cảm giác các kim tự tháp đang đứng trên mặt nước. Ảnh: Art D'E.

Thủy tinh cũng đóng vai trò quan trọng trong tác phẩm Horizon của nhà điêu khắc Hy Lạp Costas Varotsos. Công trình gồm dãy vòng tròn kim loại chứa một nửa thủy tinh và sắp xếp liên tiếp nhau trên đường thẳng. Bằng cách tạo ra cảm giác như thể các kim tự tháp đang đứng trên mặt nước, tác phẩm nhấn mạnh mối quan hệ giữa di tích và dòng sông Nile ở đường chân trời phía sau.

'Translucent Pyramid' là một kim tự tháp được tạo thành từ các thùng liễu gai rỗng. Ảnh: Art D'E.

Translucent Pyramid của nghệ sĩ Ả Rập Rashed Al-Shashai, bổ sung thêm một kim tự tháp mới cao 6m vào cao nguyên. Được làm từ những chiếc thùng rỗng đan bằng liễu gai, tác phẩm đề cập đến nghề đan lát truyền thống ở Ai Cập, ủng hộ các phương pháp bền vững và dựa trên di sản cho thiết kế đương đại.

Một công trình kiến ​​trúc sắp đặt khác, The Ghost Temple (Ngôi đền ma), được thiết kế bởi nhà điêu khắc người Anh gốc Ai Cập Sam Shendi. Được tạo ra từ khung thép màu đỏ, tác phẩm gợi nhớ đến tàn tích của một ngôi đền cổ. Tác phẩm xuất hiện như một cánh cổng có thể đi xuyên qua, dùng để tôn vinh nghệ thuật kiến ​​trúc và hình học đã tạo nên kim tự tháp.

'The Ghost Temple' tôn vinh kiến trúc và hình học. Ảnh: Art D'E.

Trong khi đó, Inside Out Giza của nhiếp ảnh gia người Pháp JR tiếp tục dự án bắt đầu trong phiên bản năm 2022 của triển lãm Forever is Now. Trước đây, tác giả mở một gian hàng ảnh tại chỗ để du khách chụp. Năm nay, JR trưng bày tuyển tập những bức chân dung đen trắng quy mô lớn, đặt trên cao nguyên phía trước các kim tự tháp.

Inside Out Giza là một bộ sưu tập ảnh đen trắng của những du khách đến tham dự triển lãm. Ảnh: Art D'E.

Nói về cuộc triển lãm, Ghaffar cho biết bà xem kim tự tháp cổ đại là “biểu tượng của niềm hy vọng cho nhân loại”. Nơi này đã trải qua rất nhiều biến cố, từ chiến tranh đến đại dịch, “và nó vẫn ở đó, vẫn còn những bí mật, vì vậy vẫn còn hy vọng”, Ghaffar nói thêm.

Hy vọng đó phải được chia sẻ với công chúng và triển lãm nghệ thuật độc đáo này hướng đến mục tiêu đó.