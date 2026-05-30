Thông điệp này cũng phản ánh định hướng phát triển mà Hanoimilk đang theo đuổi trong giai đoạn mới: lấy chất lượng và tiêu chuẩn làm nền tảng cho toàn bộ hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển thương hiệu.

Gian hàng Hanoimilk mang tinh thần Hà Nội hiện đại

“The Hanoimilk Standard” - Cách Hanoimilk kể câu chuyện chất lượng

Điểm nhấn tại gian hàng của Hanoimilk là khu vực “The Hanoimilk Standard” - nơi khách tham quan có thể tìm hiểu cách doanh nghiệp xây dựng chất lượng phía sau thương hiệu. Không gian được thiết kế theo tinh thần Hà Nội hiện đại: tinh tế, điềm tĩnh và có chiều sâu. Tại đây, khách tham quan được tìm hiểu về hệ thống nhà máy hiện đại, ứng dụng công nghệ đồng bộ Tetra Pak - Thụy Điển, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng. Đại diện của Hanoimilk cũng giới thiệu về các hoạt động R&D và đổi mới sản phẩm, định hướng cải tiến liên tục và ứng dụng dữ liệu và AI vào quản lý chất lượng một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Năng lực sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của Hanoimilk gây ấn tượng với khách tham quan

Nhiều khách tham quan cho biết họ bất ngờ khi trực tiếp tìm hiểu mức độ đầu tư của Hanoimilk vào công nghệ, quy trình sản xuất và hệ thống kiểm soát chất lượng.

Đầu tư dài hạn cho chất lượng và vận hành

Hiện nay, Hanoimilk đang vận hành nhà máy hiện đại ứng dụng công nghệ và dây chuyền đồng bộ của Tetra Pak - Thụy Điển với công suất thiết kế lên tới 190 triệu lít mỗi năm.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Tetra Pak (Thuỵ Điển) tại Hanoimilk

Hệ thống quản lý sản xuất được cải tiến liên tục theo Chương trình CI, hướng tới đạt giải thưởng TPM Xuất sắc (TPM Excellence Award) - Giải thưởng chuẩn quốc tế và uy tín nhất về quản trị Nhà máy của thế giới.

Đáng chú ý, hoạt động R&D của Hanoimilk từng được cộng đồng công nghiệp thực phẩm quốc tế ghi nhận tại Dublin, Ireland với giải thưởng Công nghiệp thực phẩm Toàn cầu ở Hạng mục Đổi mới công nghệ và sáng tạo.

Theo ghi nhận tại triển lãm, nhiều khách tham quan đánh giá cao cách tiếp cận của Hanoimilk khi để khách hàng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm thay vì chỉ truyền thông bằng quảng cáo.

Khách hàng được trực tiếp trải nghiệm và đánh giá cao hương vị, chất lượng của Hanoimilk

“Sau khi tìm hiểu kỹ hơn về quy trình sản xuất và dùng thử sản phẩm, mình cảm thấy yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm của Hanoimilk cho gia đình”, một khách tham quan chia sẻ.

Việc tham gia Triển lãm Quốc tế Ngành Sữa & Sản phẩm Sữa 2026 được xem là cột mốc quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của Hanoimilk. Sau hơn 25 năm hiện diện trên thị trường, doanh nghiệp đang cho thấy hình ảnh của một thương hiệu trưởng thành hơn, tiêu chuẩn hơn và bền bỉ hơn trong hành trình xây dựng niềm tin với người tiêu dùng Việt Nam.

(Nguồn: Hanoimilk)