Năm 2026 được xem là giai đoạn bản lề trong tiến trình chuyển đổi số tại khu vực APJ. Doanh nghiệp không còn dừng ở việc triển khai các hệ thống công nghệ riêng lẻ, mà chuyển sang mô hình tối ưu vận hành, củng cố năng lực quản trị, tái cấu trúc quy trình và tích hợp dữ liệu sâu rộng với trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong bối cảnh đó, TDI APJ - thành viên của TDI Group (Nhật Bản) - chia sẻ những góc nhìn về các xu hướng sẽ định hình hoạt động kinh doanh tại APJ, đặc biệt tại những thị trường tăng trưởng nhanh như Việt Nam.

Ông Kazuo Hosoi, Giám đốc Điều hành - TDI Group kiêm Giám đốc Vận hành - TDI APJ, cho rằng 2026 sẽ là thời điểm ERP thay đổi vai trò căn bản. ERP “không còn chỉ là công cụ ghi nhận giao dịch”, mà trở thành nền tảng chuyển đổi, nơi dữ liệu thời gian thực, quy trình tích hợp và khả năng vận hành liền mạch là yếu tố quyết định.

Trong xu thế này, AI cũng bước ra khỏi giai đoạn thử nghiệm để đi vào ứng dụng thực tế, hỗ trợ dự báo nhu cầu, tự động hóa quy trình và tối ưu chi phí. Tại Việt Nam, tốc độ ứng dụng AI ngày càng nhanh khi doanh nghiệp chú trọng minh bạch dữ liệu và kiểm soát chi phí, đồng thời tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị.

Ông Hosoi cho biết với chiến lược industry-driven và cam kết đồng hành lâu dài, TDI APJ tiếp tục mở rộng năng lực chuyên môn và thúc đẩy mô hình tiếp cận theo ngành (industry-driven), tập trung mạnh vào hai lĩnh vực chuyển đổi nhanh trong khu vực APJ: bán lẻ và sản xuất.

Tại Việt Nam, TDI APJ tăng cường đội ngũ tư vấn, triển khai SAP ERP và các giải pháp số hóa nhằm giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả bền vững và đảm bảo “mỗi khoản đầu tư công nghệ đều mang lại giá trị kinh doanh rõ rệt ”.

Triết lý “Customer First” được xem là nền tảng hoạt động của TDI APJ. Thay vì các dự án ngắn hạn, doanh nghiệp theo đuổi quan hệ hợp tác dài hạn dựa trên sự tin cậy và hiệu quả thực tế.

Tại Nhật Bản, nhiều khách hàng của TDI đã gắn bó hơn 50 năm, cho thấy sự bền vững trong mô hình hợp tác. Bên cạnh đó, chương trình AMS (Application Management Services) mới giúp khách hàng duy trì vận hành ổn định và tối ưu hệ thống dài hạn.

Ông Kazuo Hosoi, Giám đốc Điều hành - TDI Group; kiêm Giám đốc Vận hành - TDI APJ

Ông Hosoi nhận định rằng áp lực tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng gia tăng, trong khi sự phức tạp của chuỗi cung ứng và chi phí vận hành tiếp tục là vấn đề nan giải. Thách thức lớn hơn nằm ở khoảng cách năng lực số của doanh nghiệp trong khu vực. Dù AI được nhắc đến nhiều, không phải doanh nghiệp nào cũng sở hữu nền tảng dữ liệu đủ mạnh.

“Không có dữ liệu sạch và được quản trị tốt, ngay cả công nghệ tiên tiến nhất cũng khó tạo ra giá trị thực tế”, ông Hosoi nhấn mạnh. Điều này khiến việc đầu tư vào dữ liệu và quản trị trở thành yêu cầu bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn ứng dụng AI thành công.

TDI Group hiện sở hữu hệ sinh thái AI toàn diện, từ nghiên cứu đến ứng dụng với hơn 400 dự án đã triển khai tại Nhật Bản. Đây là nền tảng quan trọng để TDI APJ tích hợp AI trực tiếp vào SAP ERP, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng dự báo, tự động hóa quy trình và vận hành thông minh hơn.

Ảnh : TDJ APJ

Ông Hosoi cho rằng sự kết hợp giữa tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản và khả năng thích ứng nhanh của thị trường APJ chính là năng lực tạo khác biệt của TDI APJ. Các quy trình quản trị chất lượng, đặc biệt là PQA (Project Quality Assurance), được áp dụng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy của mỗi dự án.

TDI APJ cũng chú trọng đào tạo dài hạn, điển hình là việc cử chuyên gia Việt Nam sang Nhật để học tập và chuẩn hóa phương pháp triển khai toàn cầu. Điều này khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc duy trì chất lượng cao mà không ảnh hưởng đến tốc độ triển khai - yếu tố quan trọng tại các thị trường tăng trưởng nhanh.

Bước vào năm 2026, ông Hosoi khẳng định TDI APJ sẽ tiếp tục mang đến các giải pháp số hóa tiên tiến, giúp doanh nghiệp xây dựng mô hình vận hành linh hoạt, hiệu quả và sẵn sàng trước mọi biến động thị trường.

Trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của APJ, doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm hệ thống ổn định, mà cần những đối tác am hiểu đặc thù ngành, quy định pháp lý và thực tiễn vận hành tại từng thị trường. TDI APJ - với năng lực triển khai ERP theo ngành, kinh nghiệm AI sâu rộng và tiêu chuẩn kỷ luật Nhật Bản - đang trở thành một lựa chọn hàng đầu cho các tổ chức hướng tới tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên số.