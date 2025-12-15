Hãy thử nhắm mắt lại và hình dung về ngôi nhà trong mơ của bạn. Đó có phải là một không gian sống nơi mọi công nghệ đều vận hành trơn tru trong sự tĩnh lặng? Nơi căn bếp không chỉ là chốn nấu nướng mà trở thành trung tâm kết nối đầy tinh tế? Là nơi mà những lo toan vụn vặt thường ngày biến mất, trả lại cho bạn quỹ thời gian rảnh rỗi quý giá để tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.

Đó không phải là một giấc mơ xa vời. Với di sản hơn 100 năm kiến tạo và đổi mới, Hitachi tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với thế hệ sản phẩm cao cấp mới. Hitachi gọi đó là hành trình mang đến "Đẳng cấp bền vững" - một trải nghiệm sống thông minh, tiện nghi và thư thái đúng chuẩn Nhật Bản dành riêng cho gia đình Việt.

Tinh thần Nhật Bản: Tận tâm, tỉ mỉ và tiên phong

Sự "bền vững" trong triết lý của Hitachi không chỉ nằm ở tuổi thọ sản phẩm, mà còn bắt nguồn từ những giá trị cốt lõi đã được vun đắp qua hàng thế kỷ. Đó là sự tận tâm trong việc thấu hiểu người dùng, sự tỉ mỉ trong từng chi tiết thiết kế và tinh thần tiên phong trong công nghệ. "Hitachi không chỉ sản xuất thiết bị gia dụng. Chúng tôi hướng tới việc kiến tạo trải nghiệm sống thông minh, bền vững và thư thái trọn vẹn cho mỗi gia đình Việt", đại diện thương hiệu khẳng định.

Dẫn đầu trải nghiệm sống với hệ sinh thái sản phẩm tinh hoa

Tất cả những giá trị trừu tượng về sự tận tâm và tỉ mỉ của người Nhật đều được Hitachi hiện thực hóa một cách sống động qua từng sản phẩm cụ thể, mang đến giải pháp trọn vẹn cho cuộc sống hiện đại.

Đỉnh cao công nghệ bảo quản, giữ trọn vẹn dinh dưỡng đến từ tủ lạnh nhập khẩu Nhật Bản cao cấp của Hitachi, nơi công nghệ bảo quản đạt đến tầm cao với Ngăn chân không độc đáo, giúp giữ vẹn nguyên dưỡng chất và hương vị tươi ngon như mới; cho đến dòng tủ lạnh Hitachi Side by Side Skyline ấn tượng với thiết kế phẳng tràn viền tinh tế, cùng dung tích khổng lồ đến 656L, trở thành giải pháp hoàn hảo cho những gia đình đông thành viên yêu thích sự tiện nghi tối đa nhờ khả năng điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt của ngăn Selectable Zone. Đặc biệt, dòng tủ lạnh Hitachi 2 cửa Grand Carbon mới mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng vượt trội và thiết kế tinh tế. Tất cả các sản phẩm này đều được trang bị công nghệ làm lạnh ưu việt, hệ thống quạt kép Dual Fan Cooling và công nghệ Inverter hiệu suất cao tiết kiệm điện vượt trội, đảm bảo thực phẩm luôn được làm lạnh đồng đều và ổn định, xứng đáng là khoản đầu tư thông thái cho tổ ấm của bạn.

Công nghệ tiên phong Nhật Bản giữ trọn vẹn dinh dưỡng và nâng tầm không gian sống.

Để kiến tạo một cuộc sống thư thái, Hitachi mang đến những giải pháp làm sạch toàn diện. Máy giặt, máy sấy Hitachi không chỉ đơn thuần làm sạch và sấy khô quần áo, máy còn có khả năng bảo vệ sợi vải, tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ trang phục nhờ công nghệ tự động cảm biến thông minh, diệt khuẩn ngừa dị ứng, khả năng giặt chống nhăn tiên tiến. Đây là cam kết của Hitachi về một giải pháp giặt giũ bền vững, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Đồng thời, để việc dọn dẹp trở thành một trải nghiệm nhẹ nhàng, Hitachi đã mang đến các trợ thủ đắc lực Robot hút bụi và Máy hút bụi cầm tay không dây. Cả hai đều sở hữu lực hút siêu mạnh mẽ, khả năng làm sạch linh hoạt tối đa và bền bỉ, trả lại không gian sống trong lành và nâng tầm chất lượng sống tiện nghi cho gia đình bạn.

Kiến tạo trải nghiệm sống thư thái, bền vững mỗi ngày.

Chinh phục mọi chuẩn mực về sự tiện nghi và an toàn, Hitachi đã tạo nên một không gian bếp thực sự là "trái tim" của ngôi nhà. Máy rửa chén cao cấp với công nghệ rửa đa chiều sạch toàn diện, diệt khuẩn an toàn, giúp bạn hoàn toàn "giải phóng" đôi bàn tay, tận hưởng khoảnh khắc quý giá bên gia đình. Đặc biệt, bộ sưu tập thiết bị bếp gồm bếp từ, lò nướng, máy hút mùi sắp ra mắt đầu năm 2026 được Hitachi thiết kế đồng bộ, sang trọng và tích hợp các tính năng an toàn vượt trội, sẽ kiến tạo một không gian bếp bền vững và cực kỳ an tâm.

Giải pháp thông minh cho cuộc sống tiện nghi chuẩn Nhật.

Tận hưởng sự thư thái đích thực cùng Hitachi

Hitachi không chạy theo những xu hướng nhất thời hay giá trị ngắn hạn. Hitachi tin rằng: "Mỗi sản phẩm là một sự đầu tư cho tương lai, được chế tác tỉ mỉ để đồng hành bền bỉ cùng gia đình bạn qua nhiều năm tháng, mang lại giá trị bền vững đích thực."

Thế hệ sản phẩm mới của Hitachi không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu cơ bản. Hitachi đang nỗ lực nâng tầm khát vọng sống của người Việt: hướng tới một cuộc sống hiện đại, thông minh và tràn ngập sự thư thái.

(Nguồn: Hitachi)