Ngày 1/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Như Đức (26 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa); Trần Ngọc Quân (21 tuổi), Nguyễn Đức Phúc (27 tuổi, cùng trú tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Đức Chung (24 tuổi, trú tỉnh Lào Cai). Trong đó, Lê Như Đức được xác định là đối tượng cầm đầu.

Tang vật vụ án. Ảnh: SĐ

Trước đó, ngày 7/1, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Lê Như Đức khi đối tượng đang vận chuyển 1 khẩu súng dạng khí nén cùng hơn 1.000 viên đạn chì để giao cho khách tại xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả giám định xác định khẩu súng và số đạn trên đều là vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đức khai nhận khoảng tháng 5/2025, thông qua mạng xã hội, nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua súng tự chế nên đã tham gia các hội, nhóm liên quan, đồng thời đặt mua linh kiện, thiết bị về lắp ráp thành súng.

Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, Đức quay video các khẩu súng và đăng tải lên mạng xã hội để quảng bá. Khi có khách đặt mua, đối tượng thỏa thuận giá cả rồi gửi súng cho khách.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: SĐ

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Trần Ngọc Quân và Nguyễn Đức Phúc; đồng thời cử một tổ công tác ra tỉnh Lào Cai bắt giữ Phạm Đức Chung, đối tượng chuyên cung cấp linh kiện, thiết bị cho Đức chế tạo súng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 5 khẩu súng quân dụng cùng nhiều thiết bị, dụng cụ phục vụ việc chế tạo súng.