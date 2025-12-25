Sáng 15/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều địa phương trên cả nước; bước đầu bắt giữ 42 đối tượng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 38 bị can về các tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.

42 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Thanh Hưng (SN 1994, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (SN 1985, trú xã Hưng Long, TPHCM). Các đối tượng phân công vai trò cụ thể, từ chế tạo, thu gom linh kiện, rao bán đến giao dịch trực tiếp với người mua. Để hoạt động, nhóm này sử dụng website và nhiều trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh, giới thiệu vũ khí, linh kiện và liên hệ trực tiếp với khách có nhu cầu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2025, đường dây đã lôi kéo hàng chục đối tượng tham gia, tiêu thụ hàng trăm nghìn viên đạn cùng nhiều linh kiện vũ khí quân dụng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CACC

Nắm bắt tình hình, từ ngày 15–24/12, Công an tỉnh Nghệ An huy động hàng chục tổ công tác, phối hợp công an nhiều địa phương trên cả nước, đồng loạt khám xét và bắt giữ khẩn cấp 42 đối tượng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su, cùng 2 laptop, 42 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến tội phạm vũ khí quân dụng do đơn vị triệt phá, góp phần ngăn chặn nguồn phát sinh tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.