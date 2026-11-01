Đường dây do Hoàng Nhật Vũ cầm đầu đã sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn giấy tờ giả các loại, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Công an TPHCM thu giữ hơn 670 con dấu giả và khởi tố 9 bị can.

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Qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phát hiện một số đối tượng sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc tại nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Xác định đây là đường dây tội phạm có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo thành lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo để giao dịch, đồng thời dùng sim rác, thông tin ẩn danh nhằm che giấu danh tính. Việc giao nhận giấy tờ giả được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính hoặc các ứng dụng giao hàng như Grab, Be.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: CA

Đối tượng cầm đầu đường dây Hoàng Nhật Vũ. Ảnh: CA

Nhóm cầm đầu không trực tiếp xuất hiện. Trường hợp giao nhận trực tiếp, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương tiện, lộ trình di chuyển và che kín mặt.

Để che giấu dòng tiền, nhóm này sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng mua lại trên mạng xã hội, sau đó chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian nhằm tránh bị phát hiện người thụ hưởng thực tế.

Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, lực lượng trinh sát xác định địa điểm sản xuất giấy tờ giả cũng là nơi ở của đối tượng cầm đầu Hoàng Nhật Vũ (SN 1990, ngụ phường Dĩ An, TPHCM).

Các loại giấy tờ do đường dây này sản xuất được làm rất tinh vi, khó phát hiện bằng mắt thường.

Các loại giấy tờ giả được sản xuất tinh vi. Ảnh: CA

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tạo giấy tờ giả.

Qua trích xuất dữ liệu, bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây đã sản xuất, cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn tài liệu giả, gồm bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, giấy kiểm định, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe... Hoạt động này mang lại khoản thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều tang vật liên quan. Ảnh: CA

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi những người từng mua bán, sử dụng giấy tờ từ đường dây này chủ động đến trình báo để được xem xét hưởng sự khoan hồng của pháp luật.