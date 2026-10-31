3 thanh niên trong clip giả làm “cương thi” trên ô tô BMW đang lưu thông được đăng tải trên TikTok đã bị CSGT tỉnh An Giang lập biên bản xử lý.

Sáng 31/10, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cho biết, Đội CSGT số 3 đã lập biên bản xử phạt 3 người liên quan đến clip giả làm "cương thi", đứng trên ô tô đang lưu thông được đăng tải trên mạng xã hội TikTok.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ô tô mui trần hiệu BMW do một nam giới cầm lái, chở theo 2 người giả làm "cương thi", quay lại phía sau, tặng quà, đùa giỡn với người đi đường.

3 người bị xử phạt. Ảnh: CACC

Sau khi nhận chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an) về việc xác minh, xử lý thông tin phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đã giao Đội CSGT số 3 khẩn trương làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định khoảng 16h30 ngày 28/10, trên quốc lộ 91, đoạn qua phường Long Xuyên (tỉnh An Giang), anh L.N.T.H. (SN 2004, trú xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ô tô biển số 66A-667.XX, chở người không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai.

Tại buổi làm việc vào ngày 30/10, Đội CSGT số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H. về hành vi chở người trên xe không thắt dây đai an toàn, với mức phạt 900.000 đồng.

Hai người ngồi trên xe là N.T.Đ. (SN 2007, trú phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) và T.T.T. (SN 2001, trú xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ) cũng bị lập biên bản vì không thắt dây đai an toàn khi ô tô đang chạy. Mỗi người bị phạt 375.000 đồng.

Theo cơ quan chức năng, trong một số tình huống, hành động tương tự có thể bị xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.