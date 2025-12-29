Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện một đường dây lừa đảo quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước.

Các đối tượng thuê địa điểm tại phòng 503, tòa nhà K300 Office, số 51 đường Thép Mới, phường Bảy Hiền, TPHCM để tổ chức hoạt động lừa đảo.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Mặc dù không đăng ký thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh, nhóm đối tượng vẫn sử dụng tên công ty giả “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power” làm vỏ bọc nhằm tạo lòng tin, tiếp cận và dụ dỗ bị hại.

Theo đó, các đối tượng gọi điện theo kịch bản có sẵn, thông báo nạn nhân trúng thưởng tiền mặt hoặc các phần quà có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa… Tuy nhiên, để nhận được giải thưởng, bị hại buộc phải mua các sản phẩm của “công ty” với mức giá cao hơn nhiều so với giá trị thực tế.

Ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tang vật do cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệu tập, đấu tranh, làm việc với 31 đối tượng thuộc nhiều “công ty” khác nhau, do Nguyễn Doanh Thương (SN 1983, trú phường An Phú Đông, TPHCM) cầm đầu, tự xưng là “chủ tịch”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại trên phạm vi cả nước, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 35 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.