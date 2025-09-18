Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết triệt phá đường dây liên quan đến hành vi "Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ", thu giữ số lượng lớn súng bắn đạn cao su, đạn cao su và các thiết bị liên quan.

Thông qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu mua bán vũ khí, đạn và công cụ hỗ trợ trái phép. Từ đó, đơn vị đã triển khai công tác xác minh, điều tra và nhanh chóng làm rõ các đối tượng có liên quan.

Đối tượng Đoàn Quốc Thái

Trong đó, đối tượng Đoàn Quốc Thái (sinh năm 1992), trú tại phường Phú Định, TPHCM là người trực tiếp nhập khẩu súng, đạn và công cụ hỗ trợ từ Thái Lan và Campuchia. Sau đó, Thái rao bán các mặt hàng này thông qua mạng xã hội.

Trong đường dây này, Đoàn Quốc Thái đã bán số lượng lớn súng, đạn cho đối tượng Đặng Minh B. (sinh năm 1991), trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, đối tượng B. tiếp tục phân phối cho hai người khác ở tỉnh Tuyên Quang và Gia Lai, những người này lại bán lẻ các loại vũ khí trên mạng.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, lực lượng Công an thu giữ tổng cộng 33 khẩu súng các loại, 3.382 viên đạn cùng nhiều linh kiện, bộ phận súng và công cụ hỗ trợ khác.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 5/2024 đến tháng 5/2025, Đoàn Quốc Thái đã bán cho Đặng Minh B. khoảng 150 khẩu súng bắn đạn cao su và hơn 5.000 viên đạn cao su và đạn thể thao các loại.

Súng, đạn được cơ quan Công an thu giữ.

Đáng chú ý, Đoàn Quốc Thái là đối tượng đã có tiền sự. Trước đó, vào ngày 03/5/2024, Thái từng bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi "Tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Đoàn Quốc Thái về tội "Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ" theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.