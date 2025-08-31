Ngày 31/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết, đã phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một đối tượng rao bán súng bắn bi có sức sát thương lớn trên mạng xã hội YouTube.

Đối tượng P.V.C. cùng tang vật thu giữ. Ảnh: A.T.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một kênh YouTube đăng tải video quảng cáo nhiều loại súng như Glock 34, Glock 19, AKMS, AKX, MK16, MP7, M18… Các loại súng này đều sử dụng đạn bi sắt, bi nhựa, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng.

Ngày 22/8, qua quá trình điều tra, công an đã tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ tại chung cư C6, phường Xuân Phương. Tại đây, đối tượng P.V.C. (SN 2001, trú tại Phú Diễn, Hà Nội) bị phát hiện đang đóng gói hàng để giao cho khách.

Kết quả kiểm tra, Công an thu giữ 44 khẩu súng gas bắn bi cùng nhiều phụ kiện như hộp tiếp đạn, bi sắt, bi nhựa, ống nhòm, bình gas… Tất cả đều là loại súng “đồ chơi nguy hiểm” nhưng có khả năng gây sát thương cao, đe dọa đến an ninh trật tự xã hội.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép. Mọi hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Cảnh giác trước các quảng cáo trên mạng, không tham gia các nhóm kín, diễn đàn rao bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Những sản phẩm này hầu hết không rõ nguồn gốc, nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.

Khi phát hiện hành vi mua bán vũ khí trái phép trên mạng xã hội, cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.