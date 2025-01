Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Trương Văn Đạo (1980, trú xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa), Đặng Thanh Hoàng (SN 1991), Nguyễn Xuân Huy (SN 1995, cùng trú xã Nghĩa An, huyện Kbang, Gia Lai) và Trần Minh Ý (SN 1988, trú xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Trương Văn Đạo tại buổi làm việc với điều tra viên. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2024, Trương Văn Đạo truy cập vào trang website ở nước ngoài để đăng ký mở tài khoản cá độ bóng đá. Tại đây, Đạo được các đối tượng hướng dẫn cách thức cá cược và thỏa thuận chính sách hoa hồng (mỗi điểm cá cược tương đương với 10 nghìn đồng/điểm).

Ngoài ra, Đạo còn được các đối tượng nước ngoài cấp tài khoản Master (loại tài khoản cấp đại lý) và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống các trang Web cá cược. Đồng thời, thống nhất thời gian chốt sổ vào thứ 2 hàng tuần. Tiền thắng thua sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Biết Đạo có tài khoản Master, Đặng Thanh Hoàng và Phan Văn Kha (cùng trú tại xã Tú An, thị xã An Khê) đã đề nghị được cấp tài khoản cùng loại để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đạo đồng ý và liên hệ với các đối tượng ở nước ngoài để lấy thêm tài khoản Master giao cho Hoàng và Kha.

Sau khi có tài khoản Master, Kha phụ trách việc tạo tài khoản Member (từ tài khoản Master đã được cấp) và tìm kiếm con bạc để giao các tài khoản Member này. Còn Hoàng phụ trách việc chuyển nhận tiền thắng thua giữa con bạc và nhà cái (thông qua Đạo). Kha và Hoàng thống nhất nâng tỉ giá điểm khi giao cho con bạc dao động từ 50.000 đồng – 100.000 đồng/điểm, khi đó chúng sẽ được hưởng lợi nhuận từ chênh lệch tỉ giá.

Các đối tượng Đặng Thanh Hoàng, Nguyễn Xuân Huy và Trần Minh Ý (từ trái qua phải). Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 7/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, nhóm đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch cá cược bóng đá từ các trận đấu Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Đức, Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Một số đối tượng liên quan trong vụ án đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Công an đang tích cực vận động đầu thú, đồng thời triển khai các quyết định truy nã để tổ chức truy bắt, phục vụ điều tra xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.