Những ngày đầu tháng 7 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn (Công an tỉnh Quảng Bình), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh thành công chuyên án DQH8, phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá mùa giải Euro, Copa America.

Ngày 3/7, lực lượng đánh án đồng loạt triển khai 9 tổ công tác tại nhiều địa phương trên toàn quốc, triệu tập, đấu tranh với nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc.

Các đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức cá độ bóng đá. Ảnh: Công an Quảng Bình

Bước đầu làm rõ, đối tượng Dương Quang Hùng (SN 1989), trú tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn liên kết với một người tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để mua các tài khoản đại lý đánh bạc của nhà cái.

Từ đại lý này, Hùng tạo tài khoản đại lý cấp nhỏ hơn và tài khoản đánh bạc để giao, bán điểm đánh bạc cho các đối tượng khác. Từ tháng 5 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã đánh bạc hơn 450.000 điểm, tương đương hơn 22 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ đối với các đối tượng gồm: Dương Quang Hùng, Nguyễn Văn Lượng (SN 1992), trú tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch. Hoành Văn Vương (SN 1976), trú tại xã Quảng Minh, Nguyễn Minh Dương (SN 1976), Nguyễn Phi (SN 1987), Nguyễn Ánh Hồng (SN 1977 đều trú tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 1 ô tô, 8 điện thoại di động, 66 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan; tiến hành di lý đối tượng Phạm Hồng Thuận (SN 1976) từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về Quảng Bình để đấu tranh làm rõ hành vi.