Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Trị.

Hệ thống Lương Sơn TV có hàng chục nghìn tài khoản đang hoạt động

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên hệ thống OK9 – Lương Sơn TV năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị và các tỉnh, thành phố liên quan”; đồng thời bắt giữ, khởi tố 16 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, nhóm đối tượng hoạt động dưới tên gọi “Lương Sơn TV”, do đối tượng có biệt danh FDR OBANK cầm đầu tại Việt Nam, vận hành gắn với hệ thống nhà cái đánh bạc trực tuyến OK9 theo mô hình khép kín.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng hệ thống phát sóng trực tiếp trái phép các trận bóng đá, sự kiện thể thao có bản quyền để thu hút người xem, sau đó điều hướng, lôi kéo tham gia cá cược trên nền tảng đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng sử dụng thiết bị chuyên dụng để thu tín hiệu phát sóng OTT hoặc tín hiệu vệ tinh từ các giải đấu thể thao thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đài truyền hình và đơn vị sở hữu bản quyền, rồi phát miễn phí trên hệ thống website “Lương Sơn TV” với nhiều tên miền khác nhau.

Trong quá trình phát sóng, các bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng liên tục quảng bá, hướng dẫn người xem đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia cá cược tại nhà cái OK9 thông qua các đường dẫn được ghim trên website hoặc chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là phương thức hoạt động mới, kết hợp giữa hành vi xâm phạm bản quyền truyền hình với tổ chức đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm đối tượng hoạt động theo mô hình tội phạm công nghệ cao, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, toàn bộ quá trình điều hành được thực hiện trên không gian mạng.

Trước đây, nhóm đặt địa điểm hoạt động tại khu vực Krong Bavet (Campuchia), sau đó chuyển phương thức hoạt động về Việt Nam từ đầu năm 2026.

Các thành viên làm việc trực tuyến tại nhiều địa phương, sử dụng biệt danh để liên lạc qua các ứng dụng mã hóa, kết hợp VPN, máy chủ đặt ở nước ngoài và thay đổi tên miền liên tục nhằm che giấu dấu vết.

Tiền lương được chi trả bằng tiền kỹ thuật số USDT thông qua ví điện tử, trong khi việc thanh toán được thực hiện qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm bị phát hiện, hệ thống OK9 – Lương Sơn TV có hàng chục nghìn tài khoản người chơi đang hoạt động, với tổng số tiền giao dịch từ hoạt động tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Bên cạnh hành vi tổ chức đánh bạc, cơ quan điều tra cũng xác định việc thu tín hiệu và phát lại trái phép các chương trình thể thao có bản quyền còn có dấu hiệu của tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Các trang web phát sóng lậu bóng đá vẫn hoạt động như "vòi bạch tuộc"

Trong nhiều năm qua, các trang web phát sóng lậu bóng đá đã trở thành địa chỉ quen thuộc của một bộ phận người hâm mộ tại Việt Nam.

Xôi Lạc TV, Banhkhuc TV... là một trong những hệ thống nổi bật nhất, thu hút lượng truy cập lớn nhờ phát miễn phí các trận đấu từ những giải đấu hàng đầu thế giới như Premier League, UEFA Champions League hay La Liga.

Điểm chung của các trang web này là khai thác nội dung mà không sở hữu bản quyền phát sóng, sau đó kiếm tiền thông qua quảng cáo trực tuyến hoặc các đường dẫn cá cược.

Chỉ cần vài cú nhấp chuột, người dùng có thể xem các trận cầu đỉnh cao mà không phải trả phí, khiến lượng truy cập vào những nền tảng như vậy tăng mạnh trong thời gian dài.

Thực tế này khiến thị trường bản quyền bóng đá tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp truyền hình và nền tảng phát trực tuyến phải chi hàng chục triệu USD để mua quyền phát sóng các giải đấu lớn.

Tuy nhiên, khi khán giả có thể xem miễn phí ở nhiều nơi trên Internet, không ít người đã từ bỏ việc đăng ký các gói thuê bao hợp pháp.

Hệ quả là doanh thu từ thuê bao và quảng cáo của các đơn vị sở hữu bản quyền bị ảnh hưởng đáng kể. Trong khi đó, những trang web phát lậu lại thu lợi lớn mà gần như không phải chịu chi phí nội dung.

Ngày 5/3/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”. Tuy nhiên, hệ thống này như vòi bạch tuộc vẫn liên tục thay đổi địa chỉ tên miền để tiếp tục hoạt động.

Một chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình nói với VietNamNet rằng, hậu quả lớn nhất mà hệ sinh thái lậu như Xôi Lạc TV, Banhkhuc VT... gây ra không chỉ là việc ảnh hưởng đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, mà điều nguy hiểm nhất là mức độ tàn phá của nó với hàng triệu người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên Việt Nam.

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