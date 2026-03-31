Ngày 31/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt xóa một tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn, núp bóng hình thức câu cá trao thưởng bằng tiền mặt.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện hồ câu Lĩnh Đinh (xã Ea Knuếc) quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội về việc tổ chức giải câu cá vào ngày 28/3 nhằm thu hút người tham gia.

Khoảng 16h30 cùng ngày, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đột kích địa điểm này, bắt quả tang hơn 45 người đang đánh bạc dưới hình thức câu cá trao thưởng.

Các đối tượng tham gia đánh bạc đến từ nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Gia Lai và Thanh Hóa.

Các đối tượng tại Công an tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hải Dương

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 120 triệu đồng, 34 cần câu, 10 ô tô, 30 xe máy, hơn 40 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Cầm đầu sới bạc là Đinh Bộ Lĩnh (31 tuổi, trú xã Ea Knuếc). Giúp sức cho Lĩnh có Cao Xuân Hùng (30 tuổi) và Đinh Minh Sơn (27 tuổi), cùng trú tại địa phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2/2026, Lĩnh thuê lại hồ câu của một người dân để tổ chức hoạt động câu cá trao thưởng nhằm thu lợi bất chính. Để lôi kéo người chơi, Lĩnh đăng tải thông tin về thời gian, địa điểm và cơ cấu giải thưởng trên Facebook cá nhân.

Mỗi người tham gia phải đóng 2,5 triệu đồng. Riêng ngày khai trương 28/3, Lĩnh thu hơn 107 triệu đồng từ hàng chục người chơi.

Sau khi thu tiền, Lĩnh trích khoảng 80–85% để chi trả giải thưởng và chi phí tổ chức, phần còn lại chiếm hưởng.

Đáng chú ý, dù công bố giải thưởng là các loại cần câu trị giá 2–30 triệu đồng, nhưng thực tế đều được quy đổi và chi trả bằng tiền mặt.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự 40 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.