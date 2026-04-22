Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc ngay giữa trung tâm thành phố do Hồ Thị Đông Phương (SN 1985, trú phường Cẩm Lệ) cầm đầu.

Trước đó, khoảng 18h ngày 21/4, các tổ công tác đồng loạt kiểm tra ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 40 đường Hải Phòng (phường Hải Châu) do Phương thuê, quản lý.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 11 đối tượng nữ đang sát phạt dưới hình thức “binh 13 lá” kiểu “sạc mậu”.

Tụ điểm tổ chức đánh bạc nằm sâu trong ngõ nhỏ. Ảnh: C.A

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc và khai nhận sau mỗi buổi sát phạt phải nộp cho Phương 600.000 đồng tiền “xâu”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 12/2025 đến khi bị phát hiện, Phương đã tổ chức cho các đối tượng tụ tập đánh bạc thường xuyên tại địa điểm này, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều bộ bài, tiền mặt cùng các tang vật liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.